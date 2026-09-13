Das US-Finanzministerium bewertet die 261,5 Millionen Feinunzen Gold bislang mit lediglich 42,22 US-Dollar je Feinunze. Dieser Buchwert gilt seit 1973 und setzt den gesamten Bestand mit rund elf Milliarden US-Dollar an. Würde stattdessen ein Marktpreis von etwa 4.400 US-Dollar zugrunde gelegt, ergäbe sich ein Wert von rund 1,15 Billionen US-Dollar. Der Bewertungsgewinn könnte theoretisch über die US-Notenbank für staatliche Zwecke nutzbar gemacht werden, ohne dass die Barren ihre Lagerstätten verlassen müssten.

Die Vereinigten Staaten verfügen mit rund 8.134 Tonnen über den größten offiziell ausgewiesenen Goldbestand der Welt. Angesichts einer US-Staatsverschuldung von inzwischen rund 40,1 Billionen US-Dollar stellt sich jedoch die Frage, ob die Reserve zur Entlastung des Staatshaushalts beitragen könnte.

Eine Neubewertung wäre jedoch kein umfassender Befreiungsschlag. Selbst 1,15 Billionen US-Dollar deckten nur knapp drei Prozent der Staatsschulden. Mehr als 97 Prozent des Schuldenbergs blieben bestehen. Zudem wäre der Bewertungsgewinn nur einmalig nutzbar und würde die strukturellen Ursachen der US-Haushaltsprobleme nicht lösen. Fed-Ökonom Colin Weiss verweist darauf, dass internationale Beispiele zwar kurzfristige Entlastungen durch Neubewertungen zeigen, aber keine nachhaltige Sanierung der Staatsfinanzen bewirken.

Parallel dazu setzen China und andere Schwellenländer ihre Goldkäufe fort. Die chinesische Zentralbank erwarb im Juli weitere 20 Tonnen und stockte ihre Reserven damit den 21. Monat in Folge auf. Seit Jahresbeginn kamen 60 Tonnen hinzu. Mit rund 2.366 Tonnen besitzt China inzwischen Gold im Wert von fast zehn Prozent seiner gesamten Reserven und ist weltweit der sechstgrößte offiziell ausgewiesene Goldhalter. Polen führte die Käufe seit Jahresbeginn mit 90 Tonnen an. Russland und die Türkei reduzierten ihre Bestände dagegen geringfügig. Auch Südkorea kündigte eine zusätzliche Anlage von rund zwei Tonnen über goldbesicherte ETFs an.

In Deutschland sorgt unterdessen die geplante Beteiligung am internationalen Tropenwaldfonds für politischen Streit. Die Bundesregierung will über zehn Jahre eine Milliarde Euro bereitstellen. Der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt fordert wegen fehlender Bedingungen und unklarer Strukturen eine umfassende Sperre der Mittel. Die Regierung hält an der Zusage fest. Die Grünen warnen hingegen vor einem Vertrauensverlust Deutschlands und betonen die Bedeutung des Regenwaldschutzes für Klima und Artenvielfalt. Unabhängig davon verschärfen wirtschaftliche Probleme, hohe Abgaben, Energiepreise und ungelöste Strukturfragen die innenpolitische Debatte.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.348USD auf Forex (12. September 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

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