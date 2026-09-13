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    Gasspeicher so leer wie nie: Versorgung sicher, Preise steigen drastisch

    Gasspeicher so leer wie nie: Versorgung sicher, Preise steigen drastisch
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    **Deutschlands Gasspeicher: Versorgung gesichert, Beschaffung wird teuer**

    Deutschlands Gasspeicher sind so leer wie seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Speicherverbands INES lag der Füllstand zuletzt bei rund 53 Prozent. Die Bundesnetzagentur meldete etwas später gut 55 Prozent beziehungsweise mehr als 136 Terawattstunden. Damit ist zwar bereits mehr Gas eingelagert, als im gesamten vergangenen Winterhalbjahr aus den Speichern entnommen wurde. Im Vergleich zu den Vorjahren bleibt die Ausgangslage jedoch angespannt.

    Die zentrale Frage lautet deshalb nicht nur, ob Deutschland durch den kommenden Winter kommt, sondern zu welchem Preis. Der europäische Referenzkontrakt für den Folgemonat an der niederländischen TTF notiert derzeit bei rund 80 bis 81 Euro je Megawattstunde. Vor einem Jahr waren es etwa 31,45 Euro. Der Preis hat sich damit um mehr als 160 Prozent erhöht und liegt auf dem höchsten Niveau seit Januar 2023.

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    Für eine Entspannung am Gasmarkt sprechen derzeit weder die geopolitische Lage noch die internationale Konkurrenz um Flüssigerdgas. Durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Energie- und Handelsrouten der Welt, wird derzeit weder Erdöl noch LNG transportiert. Zugleich eskaliert der Konflikt im Jemen. Ein Vormarsch der Huthi-Miliz auf die Hafenstadt Mokka könnte auch die Schifffahrt am Bab al-Mandab und im Roten Meer weiter beeinträchtigen. Umleitungen und zusätzliche Risiken würden LNG-Lieferungen verteuern.

    Deutschland bezieht rund 44 Prozent seines Gases aus norwegischen Pipelines, 24 Prozent aus den Niederlanden und 21 Prozent aus Belgien. 2025 kamen zudem 106 Terawattstunden über deutsche LNG-Terminals ins Land – rund 10,3 Prozent der gesamten Gasimporte. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind die Terminals derzeit nur zu etwa 45 Prozent ausgelastet. Zusätzliche Mengen könnten daher grundsätzlich kurzfristig beschafft werden. Allerdings konkurriert Europa dabei mit asiatischen Abnehmern um verfügbare Tanker und Ladungen.

    Norwegens Energieunternehmen Equinor hält eine rechtzeitige Befüllung der Speicher für möglich, warnt aber vor hohen Kosten. „Die Versorgung dürfte gesichert sein – die Preise sind allerdings eine andere Frage“, sagte Equinor-Managerin Irene Rummelhoff.

    Die Bundesnetzagentur lehnt staatliche Zwangsbestellungen bislang ab. Behördenchef Klaus Müller verweist auf die Verantwortung der Händler und deren Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken und Industrie. Staatliche Eingriffe könnten die Beschaffung zusätzlich verteuern.

    Langfristige Lieferverträge, unter anderem mit Norwegen, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten, bieten zwar Schutz vor extremen Preisschwankungen. Sie lösen jedoch das aktuelle Problem nicht vollständig. Deutschlands Energiepolitik steht damit vor einem Dilemma: Die Versorgung lässt sich organisieren – eine günstige Versorgung ist derzeit nicht in Sicht.



    Erdgas

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    -13,00 %

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 2,818USD auf Ariva Indikation (11. September 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.




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