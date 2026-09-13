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    BlackRock stellt 60/40 infrage: Diese Strategie soll besser sein

    Die klassische Vermögensaufteilung aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen gerät zunehmend unter Druck. Fabio Osta, Manager beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, empfiehlt vermögenden Anlegern deshalb einen breiter diversifizierten Ansatz. Sein Modell sieht 50 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen und 20 Prozent Investments in privaten Märkten vor. Dazu zählen etwa nicht börsennotierte Unternehmen, Private Equity, Infrastruktur- und Kreditfonds.

    Als Gründe für die Abkehr vom traditionellen 60/40-Portfolio nennt Osta Angebotsschocks, anhaltenden Inflationsdruck und die schwankungsanfälligen Anleihemärkte. Private Anlagen könnten aus seiner Sicht zusätzliche Renditequellen erschließen und die Abhängigkeit von den öffentlichen Kapitalmärkten reduzieren. Allerdings sind sie in der Regel weniger liquide, komplexer und häufig mit höheren Kosten verbunden. Die empfohlene Struktur richtet sich daher vor allem an wohlhabende Investoren mit einem langen Anlagehorizont.

    Eine zentrale Rolle spielt nach Einschätzung des BlackRock-Managers der Ausbau künstlicher Intelligenz. Osta bezeichnet die Entwicklung als möglicherweise einmalige Investmentchance. BlackRock unterscheidet dabei drei Phasen: zunächst den Aufbau der technischen Infrastruktur, anschließend die breite Anwendung und schließlich eine grundlegende wirtschaftliche Transformation, die sich über das kommende Jahrzehnt erstrecken könnte.

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    Wie eng der KI-Boom mit privaten Märkten verbunden ist, zeigt die Finanzierung des französischen KI-Unternehmens Mistral. Das Unternehmen sammelte zuletzt drei Milliarden Euro ein; BlackRock beteiligte sich an der Finanzierungsrunde. Nach Ostas Prognose könnte das weltweit in alternativen Anlagen verwaltete Vermögen bis 2030 von derzeit rund 20 auf 30 Billionen US-Dollar steigen. Institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden gelten dabei als wichtigste Wachstumstreiber.

    Neben künstlicher Intelligenz nennt Osta die Energiewende, den demografischen Wandel und die Urbanisierung als langfristige Anlagethemen. Entscheidend sei jedoch nicht allein die Größe eines Trends, sondern die sorgfältige Auswahl der konkreten Investments.

    Einen anderen Schwerpunkt setzt die am 11. September veröffentlichte Unternehmensmitteilung von ESR Tech. Der Zubehöranbieter kündigte nach der Apple-Keynote eine Produktfamilie für das faltbare iPhone Duo, die iPhone-18-Serie, AirPods und die Apple Watch an. Das Sortiment umfasst Hüllen, Displayschutz, magnetische Geldbörsen, Ladegeräte und ein neues Watch-Armband.

    ESR hebt unter anderem flexible Ständer, Militärstandard-Schutz, verbesserte Kratz- und Vergilbungsbeständigkeit sowie Qi2-Ladelösungen hervor. Mehrere Produkte integrieren magnetische Funktionen und sollen das Apple-Ökosystem stärker vernetzen. Die Angaben stammen aus einer Unternehmens- und PR-Mitteilung und sind daher als Herstellerangaben einzuordnen.



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