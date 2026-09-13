🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle hebt Prognose an: Cloud-Boom lässt Aktie nachbörslich steigen

    Oracle hebt Prognose an: Cloud-Boom lässt Aktie nachbörslich steigen
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist mit einem starken ersten Geschäftsquartal 2027 in das neue Fiskaljahr gestartet und hat zugleich seine Jahresprognose angehoben. Der US-Softwarekonzern profitierte vor allem vom rasanten Wachstum seines Cloud-Geschäfts und übertraf die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn deutlich. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Plus von rund vier Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie allerdings weiterhin etwa 22 Prozent im Minus.

    Im Quartal bis zum 31. August stieg der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 30 Prozent auf 19,35 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 19,14 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,92 Dollar und lag damit ebenfalls über der Konsensschätzung von 1,74 Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    141,83€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,55€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 6,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der wichtigste Wachstumstreiber war erneut die Cloud-Sparte. Die Cloud-Erlöse legten um 62 Prozent auf 11,61 Milliarden Dollar zu und übertrafen damit die Erwartungen von 11,51 Milliarden Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich das Infrastrukturgeschäft, das unter dem Kürzel IaaS – Infrastructure as a Service – geführt wird. Der Umsatz dieses Bereichs mehr als verdoppelte sich auf 7,4 Milliarden Dollar. Oracle profitiert dabei vom steigenden Bedarf an Rechenkapazitäten für Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Auch der Auftragsbestand unterstreicht die hohe Nachfrage. Die noch ausstehenden vertraglichen Leistungsverpflichtungen beliefen sich auf 664 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind bereits vereinbarte Leistungen, die bislang noch nicht als Umsatz verbucht wurden. Die Kennzahl lag deutlich über der Analystenerwartung von 630,6 Milliarden Dollar und liefert Oracle eine außergewöhnlich große Umsatzbasis für die kommenden Jahre.

    Der Ausbau der Kapazitäten ist allerdings äußerst kapitalintensiv. Die Investitionsausgaben stiegen von 8,5 Milliarden auf 28,5 Milliarden Dollar. Dadurch verschlechterte sich der freie Cashflow deutlich: Nach einem Minus von 362 Millionen Dollar im Vorjahr verzeichnete Oracle nun einen negativen freien Cashflow von 5,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig belaufen sich die Schulden des Konzerns auf rund 125 Milliarden Dollar.

    Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Oracle nun mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,10 Dollar in Aussicht. Beide Ziele liegen über den bisherigen Analystenerwartungen. JPMorgan bestätigte daher die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 200 Dollar. Die Bank verwies auf das dreistellige Wachstum im IaaS-Geschäft und zusätzliche Aufträge von 26 Milliarden Dollar. Im Mittelpunkt der Debatte bleiben jedoch die hohen Investitionen und die Frage, wie nachhaltig Oracle seine Expansion finanzieren kann.



    Oracle

    -1,55 %
    -3,11 %
    +5,70 %
    -11,58 %
    -51,43 %
    +15,90 %
    +80,38 %
    +291,71 %
    +7.618,71 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
    Oracle direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 150,3USD auf NYSE (12. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Oracle hebt Prognose an: Cloud-Boom lässt Aktie nachbörslich steigen Oracle ist mit einem starken ersten Geschäftsquartal 2027 in das neue Fiskaljahr gestartet und hat zugleich seine Jahresprognose angehoben. Der US-Softwarekonzern profitierte vor allem vom rasanten Wachstum seines Cloud-Geschäfts und übertraf die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     