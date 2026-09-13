Oracle hebt Prognose an: Cloud-Boom lässt Aktie nachbörslich steigen

Im Quartal bis zum 31. August stieg der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 30 Prozent auf 19,35 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 19,14 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,92 Dollar und lag damit ebenfalls über der Konsensschätzung von 1,74 Dollar.

Oracle ist mit einem starken ersten Geschäftsquartal 2027 in das neue Fiskaljahr gestartet und hat zugleich seine Jahresprognose angehoben. Der US-Softwarekonzern profitierte vor allem vom rasanten Wachstum seines Cloud-Geschäfts und übertraf die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn deutlich. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Plus von rund vier Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie allerdings weiterhin etwa 22 Prozent im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der wichtigste Wachstumstreiber war erneut die Cloud-Sparte. Die Cloud-Erlöse legten um 62 Prozent auf 11,61 Milliarden Dollar zu und übertrafen damit die Erwartungen von 11,51 Milliarden Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich das Infrastrukturgeschäft, das unter dem Kürzel IaaS – Infrastructure as a Service – geführt wird. Der Umsatz dieses Bereichs mehr als verdoppelte sich auf 7,4 Milliarden Dollar. Oracle profitiert dabei vom steigenden Bedarf an Rechenkapazitäten für Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

Auch der Auftragsbestand unterstreicht die hohe Nachfrage. Die noch ausstehenden vertraglichen Leistungsverpflichtungen beliefen sich auf 664 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind bereits vereinbarte Leistungen, die bislang noch nicht als Umsatz verbucht wurden. Die Kennzahl lag deutlich über der Analystenerwartung von 630,6 Milliarden Dollar und liefert Oracle eine außergewöhnlich große Umsatzbasis für die kommenden Jahre.

Der Ausbau der Kapazitäten ist allerdings äußerst kapitalintensiv. Die Investitionsausgaben stiegen von 8,5 Milliarden auf 28,5 Milliarden Dollar. Dadurch verschlechterte sich der freie Cashflow deutlich: Nach einem Minus von 362 Millionen Dollar im Vorjahr verzeichnete Oracle nun einen negativen freien Cashflow von 5,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig belaufen sich die Schulden des Konzerns auf rund 125 Milliarden Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Oracle nun mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,10 Dollar in Aussicht. Beide Ziele liegen über den bisherigen Analystenerwartungen. JPMorgan bestätigte daher die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 200 Dollar. Die Bank verwies auf das dreistellige Wachstum im IaaS-Geschäft und zusätzliche Aufträge von 26 Milliarden Dollar. Im Mittelpunkt der Debatte bleiben jedoch die hohen Investitionen und die Frage, wie nachhaltig Oracle seine Expansion finanzieren kann.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 150,3USD auf NYSE (12. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

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