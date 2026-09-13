SMARTBROKER+ macht Altersvorsorge-ETFs drei Jahre lang kostenlos

Damit setzt sich der Berliner Anbieter im direkten Vergleich vor Wettbewerber wie Scalable Capital. Auch dort sind Depot- und Sparplangebühren im Standardmodell kostenlos. Die Übernahme der ETF-Kosten ist nach aktuellem Stand jedoch zeitlich begrenzter. Zudem verlangt Scalable seit dem 1. September 2026 für Orders über gettex und Xetra 1,99 Euro – sowohl im kostenlosen FREE-Modell als auch im kostenpflichtigen PRIME+-Tarif. Kostenfreie Ausführungen bleiben demnach auf die hauseigene European Investor Exchange beschränkt.

Der Wettbewerb um das geplante staatlich geförderte Altersvorsorgedepot nimmt deutlich an Fahrt auf. SMARTBROKER+ hat seine Konditionen für den Start zum 1. Januar 2027 veröffentlicht und positioniert sich mit einem offensiven Gebührenmodell. Im Standarddepot sollen weder Depotführung noch Sparpläne oder Kauf- und Verkaufsorders etwas kosten. Besonders weit geht das Unternehmen bei den laufenden Kosten der eingesetzten ETFs: In den ersten drei Jahren will SMARTBROKER+ die Produktkosten vollständig erstatten. Die Gebühren werden zwar weiterhin vom Fondsanbieter einbehalten, anschließend aber von SMARTBROKER+ nach Maßgabe der Teilnahmebedingungen zurückgezahlt.

Bei SMARTBROKER+ endet die Erstattung der ETF-Kosten nach drei Jahren nicht zwingend. Sie kann verlängert werden, wenn im dritten Jahr mindestens 15 Trades über das reguläre Hauptdepot abgewickelt wurden. Danach soll die Voraussetzung jeweils für das Folgejahr geprüft werden. Für langfristig orientierte Sparer ist die Kostenfrage relevant: Selbst niedrige laufende ETF-Gebühren können sich über Jahrzehnte durch den Zinseszinseffekt spürbar auf das Vorsorgevermögen auswirken.

Auch bei der Produktauswahl will SMARTBROKER+ punkten. Im Standarddepot stehen drei Portfolios zur Verfügung, die sich an Weltindizes wie MSCI World, MSCI ACWI und FTSE All-World orientieren. Im frei gestaltbaren Altersvorsorgedepot sollen Anleger auf mehr als 2.000 ETFs und Fonds zugreifen können. Die staatliche Förderung von bis zu 540 Euro pro Jahr ist bei allen Anbietern identisch. Entscheidend ist daher, welcher Anteil der Förderung nach Kosten tatsächlich investiert bleibt.

Mehrere Konkurrenten haben den Markteintritt angekündigt, bislang aber nicht in allen Fällen vollständige Konditionen vorgelegt. Dazu zählen unter anderem ING, Consorsbank, Trade Republic und finanzen.net ZERO. Auch Deka ist im Wettbewerb aktiv, unter anderem mit einem ETF-Angebot zu einer Gesamtkostenquote von 0,1 Prozent.

Die Investmentbank Montega bewertet die Strategie positiv und bestätigt für die Smartbroker Holding eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17 Euro. Das Unternehmen steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 9,6 Prozent auf 35,4 Millionen Euro und das EBITDA auf 2,2 Millionen Euro. Schwächer entwickelte sich allerdings die Neukundengewinnung. Ob das aggressive Altersvorsorgeangebot den gewünschten Wachstumsschub bringt, dürfte sich insbesondere ab dem vierten Quartal zeigen. Die Angaben stammen aus einer Unternehmens- beziehungsweise Analystenmitteilung und stellen keine Anlageberatung dar.

Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 8,02EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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