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    Apple-Aktie vor dem Härtetest: Reicht das Falt-iPhone für neue Höhen?

    Apple-Aktie vor dem Härtetest: Reicht das Falt-iPhone für neue Höhen?
    Foto: Art World - stock.adobe.com

    **Apple-Aktie: Nach dem starken Lauf wird die Luft dünner**

    Die Apple-Aktie hat im laufenden Jahr deutlich zugelegt. Mit der Vorstellung des neuen iPhone 18 und des ersten faltbaren iPhones richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Frage, wie viel weiteres Potenzial bereits im Kurs enthalten ist. Das neue Faltmodell wurde am Mittwoch in den USA zu einem Einstiegspreis von 1.999 US-Dollar präsentiert. Apple verspricht ein größeres Display, das sich ähnlich intuitiv bedienen lässt wie ein iPad.

    Der neue Konzernchef John Ternus setzt damit auf ein besonders prestigeträchtiges Produkt. Analysten trauen Apple aufgrund der starken Marke zunächst hohe Verkaufszahlen zu. Die Bekanntheit des Konzerns und die treue Kundenbasis dürften für einen erfolgreichen Marktstart sorgen. Die Citi rechnet für das zweite Quartal 2026 mit einem Absatz von rund 60 Millionen iPhones.

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    Ob das faltbare iPhone jedoch zu einem nachhaltigen Wachstumstreiber wird, bleibt offen. Der hohe Preis könnte das Gerät auf eine wohlhabende Gruppe von Early Adopters beschränken. Damit würde Apple einem Muster folgen, das auch andere Hersteller bei faltbaren Smartphones erlebt haben: anfängliche Aufmerksamkeit und starke Nachfrage, gefolgt von einer Begrenzung auf eine Nische. Zudem ist bislang nicht eindeutig erkennbar, welche Zielgruppe Apple mit dem Produkt langfristig erreichen will.

    Bei der Bewertung der Aktie gehen die Analysten auseinander. Die Bank of America bleibt optimistisch und bestätigt ihre Kaufempfehlung. Das Kursziel wurde allerdings von 380 auf 370 US-Dollar gesenkt. Daraus ergibt sich ein erwartetes Aufwärtspotenzial von rund 13,5 Prozent. Morgan Stanley bekräftigte ebenfalls die Einstufung „Overweight“ und sieht die Aktie bei 360 US-Dollar. Das entspricht einem Potenzial von etwa 10,4 Prozent.

    JPMorgan beließ Apple bei „Overweight“ und einem Kursziel von 340 US-Dollar. Analyst Samik Chatterjee sieht die jüngste Produktpräsentation weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Preiserhöhungen könnten demnach helfen, sowohl die Margen als auch den Absatz zu stützen.

    Deutlich skeptischer ist Jefferies. Das Analysehaus bestätigt „Underperform“ und ein Kursziel von 263,66 US-Dollar. Die höheren Preise für mehrere iPhone-Generationen könnten die Nachfrage zusätzlich belasten.

    Insgesamt sehen die meisten Analysten noch begrenztes Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig ist ein erheblicher Teil des erwarteten Wachstums offenbar bereits im Aktienkurs berücksichtigt. Entscheidend wird daher sein, ob Apple das faltbare iPhone über den anfänglichen Hype hinaus als Massenprodukt etablieren kann.



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    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 332,3USD auf Nasdaq (12. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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