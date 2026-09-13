Adobe übertrifft Erwartungen – doch Ausblick und Chefwechsel belasten

Im Quartal bis zum 28. August steigerte Adobe den Umsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit 6,70 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,13 Dollar und damit ebenfalls über der Markterwartung von rund 6,08 bis 6,09 Dollar.

Adobe hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht: Der vorsichtige Ausblick auf das laufende Quartal und der bevorstehende Führungswechsel schüren Zweifel, ob der Softwarekonzern im verschärften Wettbewerb um künstliche Intelligenz seine starke Position verteidigen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Positive Signale kamen aus dem KI-Geschäft. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze mit KI-zentrierten Produkten haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Adobe integriert entsprechende Funktionen zunehmend in Programme wie Photoshop und seine Angebote für Kreativität, Marketing und Produktivität. Damit versucht der Konzern, auf den rasanten technologischen Wandel zu reagieren und Kunden an seine Plattform zu binden.

Für Euphorie reichten die Fortschritte jedoch nicht. Im vierten Geschäftsquartal, das am 30. November endet, erwartet Adobe einen Umsatz zwischen 6,80 und 6,85 Milliarden Dollar. Der Mittelwert von 6,825 Milliarden liegt knapp unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 6,85 Milliarden. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 6,30 bis 6,35 Dollar in Aussicht. Diese Prognose entspricht weitgehend den Erwartungen.

Der Umsatz-Ausblick gilt deshalb als entscheidender Schwachpunkt. Investoren fragen sich, ob Adobe im Wettbewerb mit schnell wachsenden Anbietern wie Canva und Figma genügend Dynamik entwickelt. Generative KI macht es zudem einfacher, Bilder, Designs und andere Inhalte ohne die bislang marktprägenden, teuren Adobe-Produkte zu erstellen. Viele der populärsten neuen KI-Werkzeuge stammen von Konkurrenten.

Jefferies-Analyst Brent Thill bewertete die Quartalszahlen als wenig spektakulär. Zwar hob er die Entwicklung der KI-Erlöse hervor, verwies aber darauf, dass diese bislang lediglich rund zwei Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Der Konzern müsse daher noch zeigen, dass aus dem starken Wachstum ein substanzieller Geschäftstreiber wird.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch den Umbau an der Unternehmensspitze. Anil Chakravarthy übernimmt am 1. Dezember den Vorstandsvorsitz. Der langjährige Chef Shantanu Narayen wechselt zum Executive Chairman. David Wadhwani, Leiter des Kreativ- und Produktivitätsgeschäfts und ebenfalls als Nachfolger gehandelt, verlässt Adobe Ende September. Auch der Finanzchefposten ist nach dem Weggang von Dan Durn weiterhin unbesetzt.

Die Aktie verlor nachbörslich zeitweise mehr als zwei Prozent und war bereits zuvor deutlich unter Druck geraten. Entscheidend wird nun, ob Chakravarthy eine überzeugende KI-Strategie vorlegen kann.

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 252,2USD auf Nasdaq (12. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.