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    US-Inflation, Fed-Fantasien und Fraport: Das bewegt die Märkte

    US-Inflation, Fed-Fantasien und Fraport: Das bewegt die Märkte
    Foto: Silas Stein - dpa

    **Tagesausblick: Inflationsdaten aus den USA und Fraport-Verkehrszahlen im Fokus**

    An den internationalen Finanzmärkten richtet sich der Blick heute vor allem auf neue Inflationssignale aus den USA. Um 14:30 Uhr werden die Verbraucherpreise für August veröffentlicht. Zeitgleich stehen die Realeinkommen der US-Haushalte auf der Agenda. Beide Datenreihen können maßgeblich beeinflussen, wie Anleger die weitere Geldpolitik der US-Notenbank einschätzen. Sollte sich der Preisauftrieb als hartnäckig erweisen, könnte dies die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen dämpfen. Ein nachlassender Inflationsdruck hingegen würde den Spielraum der Federal Reserve erhöhen.

    Weitere Hinweise zur Stimmung der US-Verbraucher liefert um 16:00 Uhr das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für September. Neben der aktuellen Einschätzung der wirtschaftlichen Lage dürften insbesondere die Inflationserwartungen der Befragten beachtet werden. Sie gelten als wichtiger Frühindikator für den künftigen Konsum und die Preisentwicklung.

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    Bereits in der Nacht veröffentlicht Japan seine Erzeugerpreise für August. Die Daten geben Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich Kostenveränderungen auf Unternehmensebene entwickeln und möglicherweise auf die Verbraucherpreise durchschlagen. In Europa stehen am Morgen unter anderem die britische Industrieproduktion und die Handelsbilanz für Juli im Mittelpunkt. Beide Indikatoren liefern wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Verfassung des Vereinigten Königreichs. Ergänzend werden in Finnland die Leistungsbilanz für Juli, in Rumänien die Verbraucherpreise für August sowie in der Schweiz das SECO-Konsumklima veröffentlicht.

    Am Nachmittag entscheidet die russische Zentralbank über ihren Leitzins. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund der heimischen Preisentwicklung und der konjunkturellen Dynamik. Am Abend folgen die russischen Verbraucherpreise für August sowie die erste Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal.

    Auf Unternehmensseite legt Fraport am Morgen die Verkehrszahlen für August vor. Der Frankfurter Flughafen war im Ferienmonat leicht weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum. Im August flogen 6,3 Millionen Passagiere von Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz ab. Das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber August 2025. Gleichzeitig war der Monatswert laut Fraport der höchste im bisherigen Jahresverlauf. Zudem wurden im August die bislang stärksten Tageswerte des Jahres erreicht: An zwei Tagen nutzten jeweils mehr als 200.000 Passagiere den Flughafen.

    Positiv entwickelte sich das Frachtgeschäft. Die transportierte Gütermenge stieg um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen. Damit liefert Fraport trotz des leichten Rückgangs bei den Passagierzahlen ein insgesamt gemischtes, aber stabiles Bild für die Verkehrsentwicklung. Anleger dürften insbesondere beobachten, ob sich die Nachfrage im traditionell wichtigen Reise- und Frachtgeschäft weiter festigt.



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    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 60,15EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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