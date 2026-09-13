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    Rheinmetall unter 1.000 Euro: JPMorgan warnt vor neuem Gegenwind

    Rheinmetall unter 1.000 Euro: JPMorgan warnt vor neuem Gegenwind
    Foto: 472849734

    **JPMorgan warnt vor Belastungen für Rheinmetalls Ergebnisentwicklung**

    Die Rheinmetall-Aktie steht weiter unter Druck. Am Donnerstagmorgen fiel der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate erstmals seit Juli wieder unter die Marke von 1.000 Euro. Mit einem Preis von gut 996 Euro setzte das Papier seine Korrektur fort, nachdem es bis Mitte August zwischenzeitlich Erholungsansätze gezeigt hatte. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverlust den Angaben zufolge auf knapp 36 Prozent.

    Für zusätzliche Belastung sorgt eine Einschätzung der US-Großbank JPMorgan. Die Analysten versahen Rheinmetall mit dem Hinweis „Negative Catalyst Watch“. Damit signalisiert die Bank, dass kurzfristig ein negativer Impuls oder eine enttäuschende Nachricht bevorstehen könnte. Die grundlegende Einstufung bleibt allerdings unverändert bei „Neutral“.

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    Im Mittelpunkt der Skepsis steht der bevorstehende Kapitalmarkttag des Düsseldorfer Rüstungskonzerns im November. JPMorgan-Analyst David Perry rechnet damit, dass Rheinmetall seinen Umsatzausblick stärker auf sogenannte neue Produkte ausrichten könnte. Dazu zählen unter anderem Raketen, Drohnen, digitale Systeme, autonome Waffentechnik und möglicherweise Weltraumanwendungen. Gleichzeitig könnte der Anteil traditioneller Geschäftsfelder wie Munition und bemannter Landfahrzeuge sinken.

    Nach Einschätzung der US-Bank könnte diese Verschiebung die Ergebnisentwicklung belasten. Einige der etablierten Produkte erzielen besonders hohe Margen. Die neuen Geschäftsbereiche wiederum werden teilweise über Gemeinschaftsunternehmen betrieben. Dadurch könnten die daraus resultierenden Umsätze zwar wachsen, aber in geringerem Umfang in der eigenen Konzernbilanz und beim operativen Ergebnis ankommen. JPMorgan erwartet deshalb einen möglicherweise ungünstigeren Produktmix und geht skeptisch in die anstehende Veranstaltung.

    An der Börse wächst zugleich die Ungeduld hinsichtlich der Umsetzung von Rheinmetalls umfangreicher Auftragsbestände. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Jahre wird zunehmend hinterfragt, wie schnell die Rekordbestellungen in Umsatz und Gewinn umgewandelt werden können. Zusätzlich sorgt die politische Entwicklung in Deutschland für Unsicherheit. Die wachsende Bedeutung der AfD wird von Marktteilnehmern teilweise als Risiko für die Fortsetzung der seit dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossenen höheren Verteidigungsausgaben betrachtet.

    In Anlegerforen stehen diesen Sorgen weiterhin langfristig optimistische Stimmen gegenüber. Sie verweisen auf Rheinmetalls internationale Aufstellung, die mehrjährige Auftragsreichweite und den strukturellen Trend steigender Verteidigungsbudgets. Produktionsausweitungen bei Munition, Fahrzeugen, Luftverteidigung, Sensorik und Digitalisierung könnten dem Konzern über Jahre Rückenwind geben. Der aktuelle Kursrückgang wird von diesen Anlegern vor allem als Konsolidierung nach einer außergewöhnlichen Rally bewertet.

    Damit prallen kurzfristige Ergebnis- und Bewertungsbedenken auf eine langfristig positive Branchenerwartung. Entscheidend dürfte sein, welche Ziele Rheinmetall im November präsentiert und ob der Konzern überzeugend darlegen kann, dass neue Geschäftsfelder die Margenbelastungen der traditionellen Produkte ausgleichen.



    Rheinmetall

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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 991,6EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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