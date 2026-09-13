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    40 Milliarden für Deutschland – doch im Nahen Osten eskaliert die Lage

    40 Milliarden für Deutschland – doch im Nahen Osten eskaliert die Lage
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    Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen ihre Investitionen in Deutschland deutlich ausweiten. Während des zweitägigen Staatsbesuchs von Präsident Mohammed bin Sajid vereinbarten beide Seiten ein zusätzliches Investitionspaket von 40 Milliarden Euro. Damit würde sich das bisherige Engagement des Golfstaates in der deutschen Wirtschaft von rund 34 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Zudem wurden 29 Geschäftsabschlüsse zwischen deutschen und emiratischen Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von fast 9,4 Milliarden Euro unterzeichnet.

    Im Mittelpunkt der künftigen Zusammenarbeit stehen industrielle Wettbewerbsfähigkeit, künstliche Intelligenz und neue Technologien. Ein deutsch-emiratischer Investitionsrat soll als Plattform für den Austausch zwischen Regierungen, Unternehmen und Investoren dienen. Geplant sind unter anderem umfangreiche Investitionen in digitale Infrastruktur. Dazu zählt der Bau neuer Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von rund einem Gigawatt. Die VAE werten das Paket als Beleg ihres Vertrauens in Deutschland als Standort für Innovation und industrielles Wachstum.

    Deutschland ist für die Emirate der wichtigste Handelspartner am Golf. Das bilaterale Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr bei gut 13 Milliarden Euro. Die deutsche Wirtschaft exportierte Waren im Wert von rund 11 Milliarden Euro, während die Importe etwa zwei Milliarden Euro erreichten. Ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den VAE könnte die Geschäftsbeziehungen weiter erleichtern. Derzeit bremsen Zölle sowie Import- und Exportbeschränkungen den Handel.

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    Gleichzeitig verschärft sich die geopolitische Lage in der Region. Nach Angaben jemenitischer Militärkreise und von Augenzeugen hat die Huthi-Miliz die Hafenstadt Mokka am Roten Meer eingenommen. Die Kontrolle über die strategisch gelegene Stadt könnte den Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab stärken und damit den Schiffsverkehr zwischen Rotem Meer und Indischem Ozean gefährden. Die Angaben zur Kontrolle über die nahe gelegenen Inseln Hanisch und Zukar widersprechen sich. Die Aufnahmen aus Mokka konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

    Auch die Straße von Hormus bleibt faktisch blockiert. Irans Präsident Massud Peseschkian stellte eine Wiedereröffnung unter Bedingungen in Aussicht: Die USA müssten ihre Seeblockade und militärischen Operationen beenden. Durch die Meerenge werden rund 20 Prozent des weltweiten Energiehandels abgewickelt.

    Saudi-Arabien reagierte unterdessen auf Angriffe auf seine mehr als 1.200 Kilometer lange Ost-West-Pipeline mit einer vorsorglichen Abschaltung. Die Leitung verbindet den Persischen Golf mit dem Roten Meer und ist damit eine wichtige Ausweichroute für Ölexporte. Die Ereignisse unterstreichen, wie eng Investitionsentscheidungen, Energieversorgung und Sicherheitsrisiken im Nahen Osten miteinander verknüpft sind.



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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 104,5USD auf Lang & Schwarz (12. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




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