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    Nach 115 Jahren: GSK schließt Impfstoffwerk in Dresden

    Nach 115 Jahren: GSK schließt Impfstoffwerk in Dresden
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Nach 115 Jahren steht die Impfstoffproduktion in Dresden vor dem Aus. Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) will seinen Standort in der sächsischen Landeshauptstadt bis zum Sommer 2028 schließen. Betroffen sind nach Unternehmensangaben rund 650 Beschäftigte. Die Herstellung von Grippeimpfstoffen soll künftig am kanadischen GSK-Standort Ste-Foy gebündelt werden.

    Als Gründe nennt der Konzern eine weltweit rückläufige Nachfrage nach Grippeimpfstoffen und bestehende Überkapazitäten. Am Dresdner Werk produziert GSK neben Grippe- auch Impfstoffe gegen Hepatitis. Nach früheren Unternehmensangaben verlassen wöchentlich rund zwei Millionen Impfdosen die Produktionslinien. Mit der Schließung würde damit ein bedeutender Teil der deutschen Impfstoffproduktion wegfallen.

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    Die Geschichte des Standorts reicht bis ins Jahr 1911 zurück. Damals gründete der Unternehmer Karl August Lingner, der mit dem Mundwasser Odol vermögend geworden war, das Sächsische Serumwerk und Institut für Bakteriotherapie. Während der DDR-Zeit wurde der Betrieb verstaatlicht. Nach der Wiedervereinigung übernahm 1992 der britische Pharmakonzern SmithKline Beecham die Produktion. Aus der Fusion mit Glaxo Wellcome entstand später der heutige Konzern GSK.

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    Gegen die Schließungspläne formiert sich Widerstand. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) fordert, die Entscheidung auszusetzen, die wirtschaftlichen Grundlagen offenzulegen und mit Betriebsrat und Gewerkschaft über Alternativen zu verhandeln. Zudem verlangt sie einen Standortgipfel von Bund und Freistaat Sachsen. Nach Angaben der Gewerkschaft sind in Sachsen in der Pharmabranche inzwischen rund 4.250 Arbeitsplätze verloren gegangen.

    Auch der Branchenverband Pharma Deutschland sieht die Entwicklung mit Sorge. Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann warnte, der Pharmastandort Deutschland stehe „definitiv unter Druck“. Die Abhängigkeit von Produktionsstandorten in China, Indien und den USA nehme zu. Zugleich erschwerten aus Sicht des Verbandes die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter anderem das GKV-Stabilisierungsgesetz, neue Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktion.

    Der Verband vertritt rund 400 Unternehmen mit etwa 80.000 Beschäftigten. Zwar sei die ostdeutsche Pharmabranche grundsätzlich gut aufgestellt, betonte Brakmann. Berlin und Brandenburg bildeten einen bedeutenden europäischen Life-Science-Cluster. Weitere starke Standorte gebe es in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern sowie im Großraum Leipzig/Halle. Die Dresdner Schließung zeigt jedoch, wie schnell globale Kapazitätsentscheidungen regionale industrielle Strukturen und pharmazeutische Kompetenz schwächen können.



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