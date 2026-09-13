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    United Internet streicht 800 Stellen – Millionen-Einsparungen geplant

    United Internet streicht 800 Stellen – Millionen-Einsparungen geplant
    Foto: United Internet AG

    **United Internet setzt auf Effizienzprogramm – rund 800 Stellen sollen wegfallen**

    Die United-Internet-Töchter 1&1 AG und IONOS Group SE stellen sich organisatorisch und technologisch neu auf. Beide Unternehmen haben Transformationsprogramme beschlossen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und Mittel für künftiges Wachstum freisetzen sollen. Zusammen ist der Abbau von rund 800 Vollzeitstellen vorgesehen. Gleichzeitig erwartet der Mutterkonzern nach vollständiger Umsetzung jährliche Einsparungen von etwa 55 Millionen Euro.

    Bei 1&1 steht die Geschäftskundentochter 1&1 Versatel im Mittelpunkt. Das Unternehmen will Organisation, Prozesse und IT-Strukturen grundlegend weiterentwickeln und dadurch die Produktivität erhöhen. Führungsstrukturen sollen vereinfacht und Hierarchieebenen reduziert werden. Die Zahl der Beschäftigten soll von derzeit rund 1.350 auf etwa 1.000 Vollzeitkräfte sinken. Der Stellenabbau soll nach Unternehmensangaben sozialverträglich erfolgen. Neben bereits bestehenden Altersteilzeitregelungen sind Gespräche über ein Freiwilligenprogramm geplant.

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    Für 2026 erwartet 1&1 im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm einmalige Aufwendungen von rund 60 Millionen Euro. Nach vollständiger Umsetzung soll ab dem Geschäftsjahr 2028 ein jährlicher Ergebnisbeitrag von etwa 25 Millionen Euro entstehen. Die zusätzlichen Mittel sollen in die weitere Entwicklung des Unternehmens fließen.

    Auch IONOS richtet seine Strukturen neu aus. Das Webhosting- und Cloud-Unternehmen will technische Plattformen und Prozesse harmonisieren und stärker auf künstliche Intelligenz setzen. Die Belegschaft soll von derzeit rund 3.800 auf etwa 3.350 Vollzeitkräfte reduziert werden. Der Abbau betrifft voraussichtlich je zur Hälfte Arbeitsplätze im In- und Ausland. Vorrangig sind freiwillige Programme vorgesehen, deren konkrete Wirkung von den Annahmequoten und den jeweiligen arbeitsrechtlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern abhängt.

    IONOS rechnet 2026 mit einmaligen Restrukturierungsaufwendungen von rund 35 Millionen Euro. Ab 2027 sollen durch das Programm jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 30 Millionen Euro erzielt werden. Diese Mittel sollen unter anderem in die Entwicklung KI-basierter Produkte und den Ausbau des Cloud-Geschäfts reinvestiert werden.

    Auf Ebene der United Internet AG summieren sich die einmaligen Belastungen damit auf rund 95 Millionen Euro. Sie werden als Sondereffekt ausgewiesen und sollen die operative EBITDA-Prognose für 2026 von etwa 1,45 Milliarden Euro nicht beeinträchtigen. Der Konzernumsatz wird unverändert bei rund 6,25 Milliarden Euro erwartet. Damit korrigierte United Internet eine zunächst genannte Umsatzprognose von 6,45 Milliarden Euro. Der Cash-Capex soll weiterhin zwischen 600 und 650 Millionen Euro liegen.



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    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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