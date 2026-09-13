🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    EZB-Zinserhöhung setzt Dax unter Druck: 25.250 Punkte im Fokus

    EZB-Zinserhöhung setzt Dax unter Druck: 25.250 Punkte im Fokus
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Die erwartete Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Nach dem Zinsentscheid fiel der Dax zeitweise auf 25.463 Punkte und lag damit rund 0,4 Prozent im Minus. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste inzwischen auf mehr als zwei Prozent. Der Index reagiert damit zunehmend empfindlich auf die Kombination aus steigenden Energiepreisen, wachsender Inflation und höheren Renditen an den Anleihemärkten.

    Die EZB begründete ihren Schritt mit dem erhöhten Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs und des daraus resultierenden Ölpreisschocks. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und näherte sich der Marke von 110 US-Dollar. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten die Verbraucherpreise weiter steigen und den Spielraum der Notenbanken für eine Lockerung der Geldpolitik zusätzlich einschränken. Für Aktien wird das Umfeld dadurch schwieriger, weil sichere Anlagealternativen an Attraktivität gewinnen und die Risikoprämien steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.871,73€
    Basispreis
    17,04
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.245,36€
    Basispreis
    17,05
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch für den Freitag deuteten die vorbörslichen Indikationen zunächst auf weitere Kursverluste hin. Der Broker IG taxierte den Dax rund 0,2 Prozent niedriger bei etwa 25.322 Punkten. Damit würde der Leitindex ein neues Tief seit Ende Juli markieren und einen Wochenverlust von ungefähr 2,8 Prozent erreichen. Im Fokus steht die 100-Tage-Linie bei rund 25.203 Punkten. Von besonderer Bedeutung sind zudem die am Freitagnachmittag erwarteten US-Inflationsdaten. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche ebenfalls die Zinsen anheben wird.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Das übergeordnete technische Bild bleibt trotz der jüngsten Schwäche konstruktiv. Seit dem Tief im Bereich von 14.000 bis 15.000 Punkten hat der Dax beziehungsweise GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Nach Einschätzung der vorliegenden Chartanalyse liegt eine kurzfristig fortgeschrittene, aber weiterhin intakte Aufwärtsbewegung vor. Der Kurs notiert deutlich über der Bollinger-Mittellinie bei etwa 25.250 Punkten und nahe dem oberen Band bei rund 26.828 Zählern.

    Die Zone zwischen 26.700 und 26.850 Punkten gilt als zentraler Widerstand. Ein nachhaltiger Wochenschluss darüber könnte den Aufwärtstrend bestätigen. Wahrscheinlicher erscheint kurzfristig jedoch eine Konsolidierung. Solange die Unterstützung bei 25.250 Punkten hält, bleibt das Wochenbild bullisch. Ein Bruch dieser Marke würde zunächst Risiken bis 24.600 oder 24.800 Punkte eröffnen; darunter rückt der Bereich um 23.670 Punkte in den Blick. Die Diskussionen über parallele Long- und Short-Positionen in Anlegerforen ändern an dieser technischen und makroökonomischen Ausgangslage nichts.



    DAX

    +0,02 %
    -1,81 %
    -3,11 %
    +4,07 %
    +7,79 %
    +61,77 %
    +62,47 %
    +142,76 %
    +3.965,11 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 25.574PKT auf Lang & Schwarz (12. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EZB-Zinserhöhung setzt Dax unter Druck: 25.250 Punkte im Fokus Die erwartete Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Nach dem Zinsentscheid fiel der Dax zeitweise auf 25.463 Punkte und lag damit rund 0,4 Prozent im Minus. Auf Wochensicht …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     