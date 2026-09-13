EZB-Zinserhöhung setzt Dax unter Druck: 25.250 Punkte im Fokus

Die EZB begründete ihren Schritt mit dem erhöhten Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs und des daraus resultierenden Ölpreisschocks. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und näherte sich der Marke von 110 US-Dollar. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten die Verbraucherpreise weiter steigen und den Spielraum der Notenbanken für eine Lockerung der Geldpolitik zusätzlich einschränken. Für Aktien wird das Umfeld dadurch schwieriger, weil sichere Anlagealternativen an Attraktivität gewinnen und die Risikoprämien steigen.

Die erwartete Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Nach dem Zinsentscheid fiel der Dax zeitweise auf 25.463 Punkte und lag damit rund 0,4 Prozent im Minus. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste inzwischen auf mehr als zwei Prozent. Der Index reagiert damit zunehmend empfindlich auf die Kombination aus steigenden Energiepreisen, wachsender Inflation und höheren Renditen an den Anleihemärkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch für den Freitag deuteten die vorbörslichen Indikationen zunächst auf weitere Kursverluste hin. Der Broker IG taxierte den Dax rund 0,2 Prozent niedriger bei etwa 25.322 Punkten. Damit würde der Leitindex ein neues Tief seit Ende Juli markieren und einen Wochenverlust von ungefähr 2,8 Prozent erreichen. Im Fokus steht die 100-Tage-Linie bei rund 25.203 Punkten. Von besonderer Bedeutung sind zudem die am Freitagnachmittag erwarteten US-Inflationsdaten. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche ebenfalls die Zinsen anheben wird.

Das übergeordnete technische Bild bleibt trotz der jüngsten Schwäche konstruktiv. Seit dem Tief im Bereich von 14.000 bis 15.000 Punkten hat der Dax beziehungsweise GER40 eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Nach Einschätzung der vorliegenden Chartanalyse liegt eine kurzfristig fortgeschrittene, aber weiterhin intakte Aufwärtsbewegung vor. Der Kurs notiert deutlich über der Bollinger-Mittellinie bei etwa 25.250 Punkten und nahe dem oberen Band bei rund 26.828 Zählern.

Die Zone zwischen 26.700 und 26.850 Punkten gilt als zentraler Widerstand. Ein nachhaltiger Wochenschluss darüber könnte den Aufwärtstrend bestätigen. Wahrscheinlicher erscheint kurzfristig jedoch eine Konsolidierung. Solange die Unterstützung bei 25.250 Punkten hält, bleibt das Wochenbild bullisch. Ein Bruch dieser Marke würde zunächst Risiken bis 24.600 oder 24.800 Punkte eröffnen; darunter rückt der Bereich um 23.670 Punkte in den Blick. Die Diskussionen über parallele Long- und Short-Positionen in Anlegerforen ändern an dieser technischen und makroökonomischen Ausgangslage nichts.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 25.574PKT auf Lang & Schwarz (12. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

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