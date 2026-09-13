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    Führungsbeben bei flatexDEGIRO: Aktie stürzt um elf Prozent ab

    Führungsbeben bei flatexDEGIRO: Aktie stürzt um elf Prozent ab
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    **Führungswechsel im Aufsichtsrat setzt flatexDEGIRO-Aktie unter Druck**

    Die Aktie des Onlinebrokers flatexDEGIRO ist nach überraschenden Veränderungen im Aufsichtsrat deutlich gefallen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackten die Papiere am Freitag zeitweise um rund elf Prozent ab und erreichten mit 30,94 Euro den niedrigsten Stand seit Mai. Zuletzt konnten die Verluste etwas eingedämmt werden; die Aktie lag noch knapp neun Prozent im Minus. Anleger reagierten damit empfindlich auf den abrupten Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums.

    Hans-Hermann Lotter hat sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Manager informierte die übrigen Mitglieder nach Unternehmensangaben persönlich während einer Aufsichtsratssitzung über seine Entscheidung. Zu seinem vorläufigen Nachfolger wurde Stefan Müller gewählt. Müller gehört dem Gremium bereits seit längerer Zeit an und verfügt laut flatexDEGIRO über umfassende Kenntnisse der Unternehmensstrukturen sowie der laufenden Geschäfts- und Strategiethemen.

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    Lotter wird spätestens am 10. Oktober 2026 auch aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Zum selben Zeitpunkt verlässt zudem Martina Pfeifer das Kontrollgremium. Nach Angaben des Unternehmens beruhen die Entscheidungen auf unterschiedlichen Auffassungen über wesentliche Fragen der künftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung von flatexDEGIRO. Konkrete Details zu den Meinungsverschiedenheiten nannte das Unternehmen nicht.

    Der Aufsichtsrat, der bislang aus fünf Mitgliedern bestand, will umgehend mit der Suche nach geeigneten Nachfolgerinnen und Nachfolgern beginnen. Für Investoren wirft insbesondere das Tempo des personellen Umbruchs Fragen auf. Der gleichzeitige Abgang des Vorsitzenden und eines weiteren Mitglieds erhöht den Druck auf das Unternehmen, rasch für Klarheit und Stabilität im Kontrollgremium zu sorgen.

    flatexDEGIRO betonte zugleich, die strategischen und operativen Prioritäten blieben unverändert. Das Unternehmen sei auf Kurs, seine Jahresziele für 2026 zu erreichen. Der Onlinebroker bezeichnete sich als operativ erfolgreich, finanziell solide aufgestellt und in einem attraktiven Wachstumsmarkt positioniert. Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen insbesondere im Wertpapierhandel, in der digitalen Geldanlage und bei der privaten Altersvorsorge.

    flatexDEGIRO betreut nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern und verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 wickelte die Gruppe mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab. Über die Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade ermöglicht sie den Handel an rund 50 Börsen weltweit. Die Reaktion der Börse zeigt jedoch, dass Anleger zunächst vor allem die Unsicherheit über die strategische Führung bewerten.



    flatexDEGIRO

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    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,55 % und einem Kurs von 31,58EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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