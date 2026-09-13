Paukenschlag bei RENK: Zwei US-Investoren steigen komplett aus

Die Schwellenberührung wurde für beide Meldepflichtigen zum 9. August 2026 angegeben. Nach der Transaktion halten FMR LLC und Fidelity Advisor Series VIII jeweils weder direkt noch zugerechnet Stimmrechte an der RENK Group AG. Auch aus Finanzinstrumenten oder sonstigen meldepflichtigen Positionen ergeben sich den Angaben zufolge keine weiteren Stimmrechtsanteile.

Bei der RENK Group AG ist der Anteil zweier US-Investoren an den Stimmrechten auf null gesunken. Wie aus zwei nach § 40 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, haben sowohl die US-Investmentgesellschaft FMR LLC als auch der Fonds Fidelity Advisor Series VIII ihre Beteiligung an dem Augsburger Anbieter von Antriebs- und Fahrwerkstechnik vollständig abgebaut.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

FMR LLC hatte in der vorherigen Mitteilung insgesamt 4,94 Prozent der Stimmrechte ausgewiesen. Davon entfielen 4,19 Prozent auf unmittelbar beziehungsweise zugerechnet gehaltene Aktien und weitere 0,76 Prozent auf Instrumente im Sinne des WpHG. Mit der aktuellen Meldung fällt der gesamte Anteil auf 0,00 Prozent.

Beim Fidelity Advisor Series VIII lag der zuletzt gemeldete Gesamtanteil bei 3,23 Prozent. Davon waren 3,04 Prozent den Stimmrechten und 0,19 Prozent Finanzinstrumenten zugeordnet. Auch dieser Bestand wurde nun vollständig aufgelöst. Die Mitteilungen nennen keine anderen Aktionäre mit einem Anteil von mindestens drei Prozent.

Als Grundlage für die Berechnung verweist RENK auf insgesamt 100 Millionen Stimmrechte gemäß § 41 WpHG. Für die Aktien der Gesellschaft ist die ISIN DE000RENK730 hinterlegt. Die Angaben wurden am 10. September 2026 veröffentlicht und über GlobeNewswire europaweit verbreitet.

Die Meldungen dokumentieren damit einen deutlichen Positionsabbau zweier institutioneller US-Anleger. Über die Gründe für die Veräußerungen machen weder FMR LLC noch Fidelity Advisor Series VIII Angaben. Ebenso lässt sich aus den Pflichtmitteilungen nicht ableiten, ob die Aktien über die Börse, in mehreren Transaktionen oder im Rahmen einer größeren Platzierung veräußert wurden.

Für den Kapitalmarkt ist der Ausstieg insofern relevant, als sich die Aktionärsstruktur der im Rüstungs- und Technologiesektor tätigen RENK Group verändert. Die Mitteilungen enthalten jedoch keine Aussagen zur Geschäftsentwicklung, zur strategischen Ausrichtung oder zu den finanziellen Erwartungen des Unternehmens. Eine unmittelbare Bewertung der operativen Lage oder der künftigen Aktienkursentwicklung lässt sich daraus daher nicht ableiten. Entscheidend wird sein, ob weitere institutionelle Investoren ihre Positionen anpassen und wie der Markt die veränderte Eigentümerstruktur aufnimmt.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 42,22EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.