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    Volkswagen vor historischem Umbau: 50.000 Jobs und 16 Milliarden Euro

    Volkswagen vor historischem Umbau: 50.000 Jobs und 16 Milliarden Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    **Volkswagen vor historischem Umbau – Milliardenkosten und Konflikt mit Arbeitnehmern**

    Volkswagen steht vor dem tiefgreifendsten Umbau der Konzerngeschichte. Der Aufsichtsrat hat sich auf einen verschärften Zukunftsplan verständigt, mit dem der Autobauer seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und die operative Umsatzrendite bis 2030 deutlich erhöhen will. Künftig sollen von 100 Euro Umsatz neun Euro als operativer Gewinn verbleiben. Zum Halbjahr lag die Rendite der Marke Volkswagen allerdings erst bei 3,8 Prozent.

    Kern des Programms ist ein zusätzlicher Abbau von weltweit rund 50.000 Arbeitsplätzen. Etwa die Hälfte davon könnte auf deutsche Standorte entfallen. Konkrete Abbaupläne müssen noch mit den Arbeitnehmervertretern ausgehandelt werden. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ rechnet Volkswagen allein für Personalmaßnahmen bis 2030 mit Kosten von bis zu zehn Milliarden Euro. Darin enthalten seien unter anderem Aufwendungen für Altersteilzeit, Abfindungen und Sozialpläne.

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    Weitere Milliarden könnten auf mögliche Werksschließungen entfallen. Für die Standorte Emden und Zwickau, an denen die Autoproduktion möglicherweise 2031 endet, kalkuliert das Management dem Bericht zufolge insgesamt rund zwei Milliarden Euro. Für das Nutzfahrzeugwerk in Hannover und den Audi-Standort Neckarsulm werden jeweils weitere zwei Milliarden Euro veranschlagt. Insgesamt könnten sich die Kosten des Umbaus damit auf bis zu 16 Milliarden Euro belaufen. Volkswagen wollte die Zahlen nicht kommentieren.

    Eine endgültige Schließung der vier Werke ist bislang nicht beschlossen. Bis Mitte 2027 soll ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorliegen. Parallel werden alternative Nutzungsmöglichkeiten geprüft. Arbeitnehmervertreter halten die internen Kostenschätzungen teilweise für zu niedrig und verweisen auf die hohen Belastungen durch die Stilllegung des Audi-Werks in Brüssel.

    Der verschärfte Sparkurs belastet zudem das Verhältnis zur IG Metall. Die Gewerkschaft will eine Klausel aus dem Ende 2024 vereinbarten Zukunftstarifvertrag nutzen und noch in diesem Quartal Gespräche über die Einhaltung der damaligen Zusagen erzwingen. Im Mittelpunkt stehen Investitionen, neue Modelle und moderne Produktionsverfahren. Der Tarifvertrag sieht bereits den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland vor. Im Gegenzug hatte Volkswagen auf betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen verzichtet.

    Volkswagen erklärte sich zu den Gesprächen bereit. Das Unternehmen argumentiert jedoch, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich durch geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren und den wachsenden Wettbewerb chinesischer Hersteller grundlegend verändert. Die bisherigen Maßnahmen reichten daher nicht aus, um das Renditeziel zu erreichen.

    An den Kapitalmärkten überwiegt trotz der Herausforderungen vorsichtiger Optimismus. Das Analysehaus Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung für Volkswagen und das Kursziel von 120 Euro. Die Stimmung bei Investoren und Management sei so konstruktiv wie seit Jahren nicht.



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