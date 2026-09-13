🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    EuGH bremst Vodafone: Millionen Kunden hoffen auf Geld zurück

    EuGH bremst Vodafone: Millionen Kunden hoffen auf Geld zurück
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    **EuGH stärkt Verbraucher im Streit um Vodafone-Preiserhöhungen**

    Vodafone hat im Streit um die einseitige Änderung laufender Vertragsbedingungen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Rückschlag erlitten. Die Richter in Luxemburg stellten klar, dass Telekommunikationsanbieter aus den einschlägigen EU-Regeln kein automatisches Recht ableiten können, bestehende Verträge einseitig anzupassen. Das Urteil könnte erhebliche Bedeutung für eine laufende Sammelklage gegen Vodafone haben, an der sich mehr als 100.000 Verbraucherinnen und Verbraucher beteiligen.

    Im Mittelpunkt des EuGH-Verfahrens stand eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Vodafone. Diese räumt dem Unternehmen die Möglichkeit ein, Vertragsbedingungen einseitig zu ändern. Nach Auffassung des vzbv benachteiligt die Regelung die Kunden unangemessen. Vodafone hatte dagegen argumentiert, dass ein entsprechendes Änderungsrecht im deutschen Telekommunikationsgesetz vorgesehen sei.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Das Oberlandesgericht Düsseldorf legte dem EuGH deshalb Fragen zur Auslegung der zugrunde liegenden EU-Richtlinie vor. Nach dem Luxemburger Urteil regelt die Richtlinie lediglich, unter welchen Voraussetzungen Kunden nach einer Vertragsänderung ein Sonderkündigungsrecht haben. Sie schafft jedoch keine eigenständige Rechtsgrundlage dafür, dass Anbieter laufende Verträge ohne Zustimmung der Kunden verändern dürfen. Ziel der Vorschriften sei der Schutz der Endnutzer, nicht die Erweiterung der Rechte der Telekommunikationsunternehmen.

    „Telekom-Anbieter dürfen laufende Verträge nicht ohne Weiteres ändern“, erklärte vzbv-Vorständin Ramona Pop. Vodafone kündigte an, das Urteil und seine möglichen Auswirkungen zunächst zu prüfen. Ob daraus konkrete Rückzahlungen oder andere Ansprüche für Kunden entstehen, ist damit noch nicht abschließend geklärt. Darüber müssen die zuständigen deutschen Gerichte entscheiden.

    Besonders relevant ist die Entscheidung für ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm. Dort läuft eine Sammelklage gegen eine Preiserhöhung, die Vodafone 2023 für Festnetz-Internet durchgesetzt hatte. Betroffen waren laufende Verträge von rund zehn Millionen Kunden. Nach Angaben des Unternehmens nutzen derzeit noch etwa 2,5 Millionen Breitbandkunden solche Altverträge. Das OLG Hamm hatte sein Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt und muss den europäischen Richterspruch nun berücksichtigen.

    Für Vodafone kommt die juristische Auseinandersetzung in einer Phase des strategischen Umbaus. Das Unternehmen trennt sich von defizitären Aktivitäten, senkt Kosten und konzentriert sich stärker auf profitable Geschäftsbereiche. Auch der Schuldenabbau und die geplante Fusion von Vodafone UK mit Three UK gelten als zentrale Bausteine der Erholung. Anleger setzen zudem darauf, dass der Konzern seine operative Entwicklung in Deutschland verbessert. Das EuGH-Urteil zeigt jedoch, dass rechtliche Risiken und mögliche Belastungen aus Kundenforderungen den Sanierungskurs weiterhin begleiten.



    Vodafone Group

    +0,84 %
    +4,90 %
    +10,87 %
    +17,42 %
    +50,77 %
    +75,38 %
    +5,27 %
    -44,25 %
    -20,74 %
    ISIN:GB00BH4HKS39WKN:A1XA83
    Vodafone Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 1,498EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EuGH bremst Vodafone: Millionen Kunden hoffen auf Geld zurück **EuGH stärkt Verbraucher im Streit um Vodafone-Preiserhöhungen** Vodafone hat im Streit um die einseitige Änderung laufender Vertragsbedingungen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Rückschlag erlitten. Die Richter in Luxemburg stellten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     