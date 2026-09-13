EuGH bremst Vodafone: Millionen Kunden hoffen auf Geld zurück

Im Mittelpunkt des EuGH-Verfahrens stand eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Vodafone. Diese räumt dem Unternehmen die Möglichkeit ein, Vertragsbedingungen einseitig zu ändern. Nach Auffassung des vzbv benachteiligt die Regelung die Kunden unangemessen. Vodafone hatte dagegen argumentiert, dass ein entsprechendes Änderungsrecht im deutschen Telekommunikationsgesetz vorgesehen sei.

Vodafone hat im Streit um die einseitige Änderung laufender Vertragsbedingungen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Rückschlag erlitten. Die Richter in Luxemburg stellten klar, dass Telekommunikationsanbieter aus den einschlägigen EU-Regeln kein automatisches Recht ableiten können, bestehende Verträge einseitig anzupassen. Das Urteil könnte erhebliche Bedeutung für eine laufende Sammelklage gegen Vodafone haben, an der sich mehr als 100.000 Verbraucherinnen und Verbraucher beteiligen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf legte dem EuGH deshalb Fragen zur Auslegung der zugrunde liegenden EU-Richtlinie vor. Nach dem Luxemburger Urteil regelt die Richtlinie lediglich, unter welchen Voraussetzungen Kunden nach einer Vertragsänderung ein Sonderkündigungsrecht haben. Sie schafft jedoch keine eigenständige Rechtsgrundlage dafür, dass Anbieter laufende Verträge ohne Zustimmung der Kunden verändern dürfen. Ziel der Vorschriften sei der Schutz der Endnutzer, nicht die Erweiterung der Rechte der Telekommunikationsunternehmen.

„Telekom-Anbieter dürfen laufende Verträge nicht ohne Weiteres ändern“, erklärte vzbv-Vorständin Ramona Pop. Vodafone kündigte an, das Urteil und seine möglichen Auswirkungen zunächst zu prüfen. Ob daraus konkrete Rückzahlungen oder andere Ansprüche für Kunden entstehen, ist damit noch nicht abschließend geklärt. Darüber müssen die zuständigen deutschen Gerichte entscheiden.

Besonders relevant ist die Entscheidung für ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm. Dort läuft eine Sammelklage gegen eine Preiserhöhung, die Vodafone 2023 für Festnetz-Internet durchgesetzt hatte. Betroffen waren laufende Verträge von rund zehn Millionen Kunden. Nach Angaben des Unternehmens nutzen derzeit noch etwa 2,5 Millionen Breitbandkunden solche Altverträge. Das OLG Hamm hatte sein Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt und muss den europäischen Richterspruch nun berücksichtigen.

Für Vodafone kommt die juristische Auseinandersetzung in einer Phase des strategischen Umbaus. Das Unternehmen trennt sich von defizitären Aktivitäten, senkt Kosten und konzentriert sich stärker auf profitable Geschäftsbereiche. Auch der Schuldenabbau und die geplante Fusion von Vodafone UK mit Three UK gelten als zentrale Bausteine der Erholung. Anleger setzen zudem darauf, dass der Konzern seine operative Entwicklung in Deutschland verbessert. Das EuGH-Urteil zeigt jedoch, dass rechtliche Risiken und mögliche Belastungen aus Kundenforderungen den Sanierungskurs weiterhin begleiten.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 1,498EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.