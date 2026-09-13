Notenbanken im Fokus: Diese Termine bewegen die Märkte jetzt

Am Freitag folgen US-Verbraucherpreise und das vorläufige Konsumklima der Universität Michigan. Zudem entscheidet die russische Zentralbank über ihren Leitzins; Russland veröffentlicht außerdem Daten zu Inflation und Bruttoinlandsprodukt. In Deutschland endet die Haushaltswoche des Bundestags mit der Schlussberatung zum Haushaltsgesetz 2027.

In den kommenden zwei Wochen richten sich die Blicke der Finanzmärkte auf mehrere geldpolitische Entscheidungen, wichtige Konjunkturdaten und zahlreiche Unternehmensveranstaltungen. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 10. September, der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Die anschließende Pressekonferenz dürfte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs und die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum liefern. Daneben stehen unter anderem deutsche Verbraucherpreise, europäische Industrieproduktionsdaten sowie US-Erzeugerpreise, Arbeitsmarkt- und Immobilienzahlen auf der Agenda. Aus Unternehmenssicht berichten Oracle, Adobe und Macy’s über ihre Geschäftsentwicklung.

Nach einem vergleichsweise ruhigen Montag konzentriert sich der Dienstag auf China. Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Sachinvestitionen geben Aufschluss über die Dynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft. In Deutschland wird der ZEW-Index veröffentlicht, während der Empire-State-Index Hinweise auf die US-Industriekonjunktur liefert. Wirtschaftspolitisch stehen der Mittelstand, der Großhandel sowie Verfahren zu Finanzbetrug und Rabattmodellen im Einzelhandel im Mittelpunkt.

Der 16. September zählt zu den wichtigsten Terminen der Woche: Die US-Notenbank veröffentlicht ihre Zinsentscheidung. Gleichzeitig werden US-Einzelhandelsumsätze, Import- und Exportpreise sowie der Immobilienmarkt beobachtet. In Europa stehen Industrieproduktion und Arbeitskosten im Fokus. Begleitend finden in Deutschland Konferenzen zu Bankenregulierung, Demografie und Künstlicher Intelligenz statt.

Am 17. September entscheidet die Bank of England über ihren Kurs. Unternehmensseitig veranstalten unter anderem DHL, Bechtle, Wacker Chemie, Kontron und SMA Solar Kapitalmarkt- oder Strategietage. Auch die Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht unterstreicht die Bedeutung der Energiewende. Am Folgetag entscheidet die japanische Notenbank. Zudem werden deutsche Erzeugerpreise, die US-Industrieproduktion und europäische Bauproduktion veröffentlicht.

In der letzten Phase des Berichtszeitraums stehen bei Societe Generale, Tui, Kingfisher, Adidas, McDonald’s und Meta wichtige Unternehmensveranstaltungen an. Besonders relevant sind die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich, den Euroraum, Großbritannien und die USA am 23. September. Am 24. September folgen der deutsche Ifo-Index, Fahrzeugzulassungen, H&M-, Costco- und Verbio-Zahlen sowie US-Daten zu Neubauverkäufen und Leistungsbilanz.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 729,3PKT auf Ariva Indikation (11. September 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.