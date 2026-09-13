Puma im Umbruch: RBC senkt Kursziel – Übernahmespekulationen nehmen zu

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der personelle Umbau an der Unternehmensspitze. Chief Commercial Officer Matthias Bäumer wird zum 30. September 2026 aus dem Vorstand ausscheiden. Puma zufolge erfolgte die Entscheidung aus persönlichen Gründen. Bäumer, der seit 2007 für den Herzogenauracher Sportartikelkonzern tätig ist und verschiedene Führungspositionen innehatte, soll dem Unternehmen künftig als Berater verbunden bleiben. Zudem wird er Puma weiterhin im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund vertreten.

Die Puma-Aktie bleibt aus Sicht der kanadischen Bank RBC ein Wert mit begrenztem kurzfristigem Potenzial. Analyst Piral Dadhania senkte das Kursziel von 25 auf 23 Euro, bestätigte jedoch die Einstufung „Sector Perform“. Damit erwartet RBC eine Entwicklung im Gleichlauf mit dem europäischen Sportartikelsektor. Puma mache zwar „kleine Schritte in die richtige Richtung“, zugleich sieht Dadhania Risiken für die Umsatzprognosen des Geschäftsjahres 2027. Seine Einschätzung erfolgte im Vorfeld des Berichts zum dritten Quartal.

Eine Nachfolge für den Vertriebsvorstand wurde zunächst nicht benannt. Übergangsweise übernimmt Vorstandschef Arthur Höld die Verantwortung für den Vertrieb und die Tochtergesellschaften. Ab Oktober besteht der Puma-Vorstand damit aus Höld, Finanzvorstand Mark Langer, Markenchefin Maria Valdes und Betriebsvorstand Andreas Hubert. Die offene Nachfolge unterstreicht den laufenden Transformationsprozess bei Puma, lässt zugleich aber Raum für Spekulationen über die künftige Organisationsstruktur.

In Anlegerforen und Medienberichten wird unter anderem über mögliche interne Spannungen sowie einen wachsenden Einfluss des chinesischen Puma-Großaktionärs Anta Sports diskutiert. Einzelne Beiträge behaupten, Anta könne auf eine Neuordnung des Vertriebs und eine stärkere Fokussierung auf den chinesischen Markt drängen. Auch über eine mögliche Abschaffung des eigenständigen Vertriebsvorstands wird spekuliert. Für diese Darstellungen gibt es bislang jedoch keine offizielle Bestätigung. Gleiches gilt für Vermutungen, Anta habe bereits einen weitergehenden Einfluss auf operative Entscheidungen oder plane eine vollständige Übernahme.

Rechtlich relevant wären solche Szenarien insbesondere dann, wenn Stimmrechte oder faktische Einflussmöglichkeiten dem Anteilseigner zugerechnet werden müssten. Ab einer Beteiligung von 30 Prozent könnte grundsätzlich die Pflicht zu einem öffentlichen Übernahmeangebot entstehen. Ob entsprechende Tatbestände erfüllt sind, lässt sich auf Grundlage der vorliegenden Informationen jedoch nicht beurteilen.

Am Aktienmarkt treffen damit vorsichtige Analystenerwartungen auf Hoffnungen einzelner Investoren, Puma könne zum Übernahmeziel werden. RBC stellt hingegen die operative Entwicklung und die mittelfristigen Umsatzrisiken in den Vordergrund. Entscheidend dürften nun der Quartalsbericht, die Fortschritte der Transformation und die Besetzung der Vertriebsposition sein.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 21,67EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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