Euro fällt trotz EZB-Zinserhöhung – jetzt gerät die Fed in den Fokus

Im Mittelpunkt des Geschehens stand die Geldpolitik beiderseits des Atlantiks. Die EZB erhöhte ihre Leitzinsen wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte. Der Einlagensatz stieg damit auf 2,50 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde begründete den Schritt mit anhaltendem Inflationsdruck infolge des Konflikts im Nahen Osten. Die Teuerung dürfte nach Einschätzung der Notenbank für längere Zeit deutlich über dem Zielwert bleiben. Zugleich verwies Lagarde auf die weiterhin hohe Unsicherheit des wirtschaftlichen Ausblicks.

Der Euro hat im Verlauf der vergangenen Handelstage gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Nachdem die Gemeinschaftswährung zunächst noch bis auf 1,1640 US-Dollar gestiegen war, fiel sie zuletzt auf 1,1615 Dollar. Am Freitag setzte sich die Schwäche fort: In New York wurde der Euro zeitweise bei 1,1594 Dollar gehandelt und damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang August. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) sank von 1,1652 Dollar am Mittwoch auf zuletzt 1,1592 Dollar. Ein Dollar kostete damit 0,8626 Euro.

Da die Zinserhöhung an den Finanzmärkten weitgehend eingepreist war, löste die Entscheidung keine größeren Kursschwankungen aus. Vielmehr richtete sich die Aufmerksamkeit auf die künftige geldpolitische Linie der EZB. Marktteilnehmer hatten weiterhin auf mindestens einen zusätzlichen Zinsschritt bis zum Jahresende gesetzt. Die Commerzbank warnte, dass der Euro weiter nachgeben könnte, sollte der Markt diese Erwartungen zurücknehmen. Nach Einschätzung ihrer Experten könnte der Zinserhöhungszyklus der EZB jedoch bereits beendet sein.

Zusätzliche Impulse kamen aus den USA. Die dort veröffentlichten Verbraucherpreise für August zeigten keine klare Entspannung an der Inflationsfront. Die Jahresrate verharrte bei 3,4 Prozent und damit deutlich über dem Ziel der US-Notenbank Federal Reserve von zwei Prozent. Gleichzeitig trübte sich das Verbrauchervertrauen angesichts gestiegener Treibstoffpreise stärker als erwartet ein.

Die Inflationsdaten erhöhten den Druck auf die Fed, bei ihrer anstehenden Sitzung über eine weitere Zinserhöhung zu beraten. Am Markt wurde zuletzt mit deutlicher Mehrheit auf einen solchen Schritt gesetzt. Steigende Öl- und Energiepreise gelten dabei als zentraler Risikofaktor. Der Konflikt am Persischen Golf und die Unsicherheit über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus halten die Inflationssorgen hoch. Ein zwischenzeitlicher Rückgang der Ölpreise konnte den Euro daher nicht nachhaltig stabilisieren. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt nun, wie die Fed ihre Zinspolitik angesichts der anhaltend hohen Teuerung ausrichten wird.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (13. September 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.

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