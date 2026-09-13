Öl-Schock und Nahost-Krise treiben Renditen deutscher Anleihen hoch

Auslöser der neuen Inflationssorgen ist vor allem die angespannte Sicherheitslage in der Region. Nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und von Augenzeugen hat die Huthi-Miliz die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Landes eingenommen. Die vom Iran unterstützte Gruppierung rückt damit näher an die Meerenge Bab al-Mandab heran, einen zentralen Engpass für den internationalen Schiffsverkehr. Zugleich bleibt die Straße von Hormus ein kritischer Faktor für die weltweite Energieversorgung. Gespräche zwischen dem Iran und Staaten am Persischen Golf sollen zur Entschärfung der Lage beitragen, eine nachhaltige Entspannung ist bislang jedoch nicht absehbar.

Die Entwicklungen an den Energiemärkten haben den deutschen Rentenmarkt in den vergangenen Tagen maßgeblich bestimmt. Steigende Öl- und Gaspreise infolge der verschärften geopolitischen Lage im Nahen Osten belasteten die Kurse deutscher Staatsanleihen und trieben die Renditen deutlich nach oben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zeitweise um 0,42 Prozent auf 120,64 Punkte. Gleichzeitig kletterte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 3,50 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehreren Jahren. In der Nacht wurden zwischenzeitlich sogar 3,51 Prozent erreicht.

Die höheren Energiepreise nähren die Befürchtung, dass die Inflation im Euroraum länger über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent bleiben könnte. Die EZB hat ihren Leitzins daher zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Präsidentin Christine Lagarde verwies auf den anhaltenden Inflationsdruck und den weiterhin sehr unsicheren Ausblick. Marktteilnehmer rechnen inzwischen mit mindestens einem weiteren Zinsschritt bis zum Jahresende; teilweise werden darüber hinaus zusätzliche Erhöhungen im kommenden Jahr eingepreist.

Zwischenzeitlich sorgten leicht nachgebende Ölpreise für eine Gegenbewegung am Anleihemarkt. Der Bund-Future legte in einer Erholungsphase rund 0,20 bis 0,21 Prozent zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei etwa 3,50 Prozent verharrte. Die Entlastung blieb jedoch begrenzt, da die geopolitischen Risiken fortbestehen und mögliche Zweitrundeneffekte auf Löhne und Preise nicht ausgeschlossen werden können.

Auch die US-Geldpolitik rückt in den Fokus. Die amerikanische Inflationsrate lag im August mit 3,4 Prozent deutlich über dem Fed-Ziel. Marktteilnehmer rechnen deshalb zunehmend mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Die anstehenden US-Verbraucherpreise und der weitere Verlauf der Energiepreise dürften für die internationalen Anleihemärkte entscheidend bleiben.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 120,5EUR auf L&S Exchange (11. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

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