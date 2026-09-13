Nach Zusammenbruch: Dortmund erwartet Karetsas’ schnelle Rückkehr

Nach Angaben des Vereins konnte Karetsas das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Sportdirektor Ole Book betonte, dass zunächst die Gesundheit des Menschen und des Spielers im Vordergrund stehe. Einen Einsatz am Samstag gegen den SC Paderborn schloss er deshalb aus. Zugleich zeigte sich Book zuversichtlich, dass der Offensivmann in absehbarer Zeit wieder zur Mannschaft stoßen kann. Weitere Untersuchungen sollten die genaue Ursache des Vorfalls klären.

Borussia Dortmund rechnet nach dem Zusammenbruch von Konstantinos Karetsas im Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal nicht mit einem längeren Ausfall des Offensivspielers. Der 18 Jahre alte Grieche war beim 3:2-Erfolg am Dienstag bereits in der ersten Halbzeit wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt und anschließend auf einer Trage vom Spielfeld in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Szene hatte im Umfeld des Bundesligisten für große Besorgnis gesorgt.

Auch Sportchef Lars Ricken äußerte sich optimistisch. Karetsas sei über mehrere Tage umfassend untersucht worden, ohne dass Auffälligkeiten festgestellt worden seien. Nun solle der Spieler behutsam wieder aufgebaut werden. Geplant sei, ihn im Laufe der kommenden Woche in das Mannschaftstraining zurückzuführen. Anschließend werde entschieden, ob bereits ein Einsatz gegen den VfB Stuttgart möglich sei. Langfristige gesundheitliche Folgen befürchte der Verein nach aktuellem Stand nicht.

Uneinigkeit besteht bislang bei der möglichen Ursache des Zusammenbruchs. Die Mutter des Spielers hatte gegenüber der belgischen Zeitung „Het Nieuwsblad“ erklärt, die Durchblutungsstörungen seien offenbar auf Dehydrierung zurückzuführen gewesen. Ricken wollte dies nicht bestätigen. Es habe keine eindeutigen medizinischen Hinweise auf Flüssigkeitsmangel gegeben. Denkbar sei vielmehr ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Belastbare Erkenntnisse lägen derzeit noch nicht vor.

Karetsas war erst im Sommer für rund 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt. Der Transfer unterstreicht die sportliche und wirtschaftliche Bedeutung, die der BVB dem jungen Offensivspieler beimisst. Sein vorübergehender Ausfall fällt damit in eine Phase, in der Dortmund sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League auf personelle Stabilität angewiesen ist.

Im Spiel gegen Paderborn musste der Verein dennoch nicht nur auf Karetsas verzichten. Nationalspieler Nico Schlotterbeck feierte nach seiner bei der Weltmeisterschaft erlittenen Sprunggelenksverletzung sein Comeback. Der 26-Jährige stand direkt in der Startelf und übernahm die Kapitänsbinde. Trainer Niko Kovac erklärte, Schlotterbeck sei nach intensiver Vorbereitung wieder vollständig belastbar.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,225EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar