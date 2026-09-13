Emirates darf an den BER – Lufthansa gerät gleich mehrfach unter Druck

Die Zahl der neuen Verbindungen ist auf höchstens sieben Flüge pro Woche begrenzt. Zudem darf Emirates vom fünften deutschen Standort aus ausschließlich die Vereinigten Arabischen Emirate bedienen. Weiterflüge von Deutschland in Drittstaaten sind ausgeschlossen. Damit soll verhindert werden, dass die Golf-Airline am BER einen zusätzlichen europäischen Umsteigepunkt aufbaut. Zugleich erhält die Hauptstadtregion eine direkte Verbindung zum Emirates-Drehkreuz Dubai, von dem aus zahlreiche internationale Ziele erreichbar sind.

Die Fluggesellschaft Emirates darf künftig einen fünften deutschen Flughafen anfliegen. Das geht aus einer Mitteilung der Bundesregierung nach dem Deutschlandbesuch des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajid, hervor. Zwar wird der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) in der Vereinbarung nicht ausdrücklich genannt. Da Emirates seit Jahren Verkehrsrechte für Berlin fordert, gilt jedoch als sicher, dass die zusätzlichen Landerechte für den BER vorgesehen sind.

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In Berlin und Brandenburg wurde die Entscheidung erwartungsgemäß begrüßt. Das Brandenburger Verkehrsministerium sieht darin eine Chance, die internationale Anbindung der Region zu verbessern. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sprach von einer engeren Verbindung zweier wachsender Wirtschaftsregionen. Der BER würde damit im Langstreckenverkehr deutlich aufgewertet. Eine exklusive Dubai-Verbindung entstünde allerdings nicht: Condor und Eurowings wollen im Winterflugplan ebenfalls Flüge zwischen Berlin und Dubai anbieten.

Die Entscheidung verschärft zugleich den Konflikt mit der Lufthansa. Der deutsche Marktführer lehnt zusätzliche Verkehrsrechte für Emirates ab und warnt vor einer weiteren Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Golfgesellschaft. Nach Einschätzung des Konzerns würden Wertschöpfung und Arbeitsplätze an den Golf verlagert. Außerdem könnten die innerdeutschen Zubringerverbindungen zu den deutschen Drehkreuzen unter Druck geraten.

Für Lufthansa kommt die Debatte zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Konzern verpasste erneut die Rückkehr in den Dax, obwohl Vorstandschef Carsten Spohr bereits 2023 von guten Chancen gesprochen hatte. Aktionäre müssen die ausgebliebene Beförderung allerdings nicht zwingend bedauern: Eine Analyse der Deutschen Bank zeigt, dass von 41 Dax-Aufsteigern der vergangenen 20 Jahre nur 16 den Leitindex im Folgejahr schlugen. Im Durchschnitt lagen die Aufsteiger acht Punkte hinter dem Dax. Häufig seien Kursgewinne bereits vor der Aufnahme eingepreist.

Strategisch baut Lufthansa derweil das eigene Frachtgeschäft aus. Lufthansa Cargo übernimmt den deutschen Flughafen-Dienstleister LUG air cargo handling. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. LUG soll unabhängig weiterarbeiten. Lufthansa sichert sich damit zusätzliche Abfertigungskapazitäten und zugleich Erlöse aus dem Handling-Geschäft.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 7,726EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.