🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emirates darf an den BER – Lufthansa gerät gleich mehrfach unter Druck

    Emirates darf an den BER – Lufthansa gerät gleich mehrfach unter Druck
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    **Emirates erhält Zugang zum BER – Lufthansa gerät zugleich von mehreren Seiten unter Druck**

    Die Fluggesellschaft Emirates darf künftig einen fünften deutschen Flughafen anfliegen. Das geht aus einer Mitteilung der Bundesregierung nach dem Deutschlandbesuch des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajid, hervor. Zwar wird der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) in der Vereinbarung nicht ausdrücklich genannt. Da Emirates seit Jahren Verkehrsrechte für Berlin fordert, gilt jedoch als sicher, dass die zusätzlichen Landerechte für den BER vorgesehen sind.

    Die Zahl der neuen Verbindungen ist auf höchstens sieben Flüge pro Woche begrenzt. Zudem darf Emirates vom fünften deutschen Standort aus ausschließlich die Vereinigten Arabischen Emirate bedienen. Weiterflüge von Deutschland in Drittstaaten sind ausgeschlossen. Damit soll verhindert werden, dass die Golf-Airline am BER einen zusätzlichen europäischen Umsteigepunkt aufbaut. Zugleich erhält die Hauptstadtregion eine direkte Verbindung zum Emirates-Drehkreuz Dubai, von dem aus zahlreiche internationale Ziele erreichbar sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,25€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,19€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    In Berlin und Brandenburg wurde die Entscheidung erwartungsgemäß begrüßt. Das Brandenburger Verkehrsministerium sieht darin eine Chance, die internationale Anbindung der Region zu verbessern. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sprach von einer engeren Verbindung zweier wachsender Wirtschaftsregionen. Der BER würde damit im Langstreckenverkehr deutlich aufgewertet. Eine exklusive Dubai-Verbindung entstünde allerdings nicht: Condor und Eurowings wollen im Winterflugplan ebenfalls Flüge zwischen Berlin und Dubai anbieten.

    Die Entscheidung verschärft zugleich den Konflikt mit der Lufthansa. Der deutsche Marktführer lehnt zusätzliche Verkehrsrechte für Emirates ab und warnt vor einer weiteren Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Golfgesellschaft. Nach Einschätzung des Konzerns würden Wertschöpfung und Arbeitsplätze an den Golf verlagert. Außerdem könnten die innerdeutschen Zubringerverbindungen zu den deutschen Drehkreuzen unter Druck geraten.

    Für Lufthansa kommt die Debatte zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Konzern verpasste erneut die Rückkehr in den Dax, obwohl Vorstandschef Carsten Spohr bereits 2023 von guten Chancen gesprochen hatte. Aktionäre müssen die ausgebliebene Beförderung allerdings nicht zwingend bedauern: Eine Analyse der Deutschen Bank zeigt, dass von 41 Dax-Aufsteigern der vergangenen 20 Jahre nur 16 den Leitindex im Folgejahr schlugen. Im Durchschnitt lagen die Aufsteiger acht Punkte hinter dem Dax. Häufig seien Kursgewinne bereits vor der Aufnahme eingepreist.

    Strategisch baut Lufthansa derweil das eigene Frachtgeschäft aus. Lufthansa Cargo übernimmt den deutschen Flughafen-Dienstleister LUG air cargo handling. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. LUG soll unabhängig weiterarbeiten. Lufthansa sichert sich damit zusätzliche Abfertigungskapazitäten und zugleich Erlöse aus dem Handling-Geschäft.



    Deutsche Lufthansa

    +1,21 %
    -1,50 %
    -8,53 %
    -4,79 %
    +3,14 %
    -5,52 %
    +32,06 %
    -2,32 %
    +69,47 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
    Deutsche Lufthansa direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 7,726EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Emirates darf an den BER – Lufthansa gerät gleich mehrfach unter Druck **Emirates erhält Zugang zum BER – Lufthansa gerät zugleich von mehreren Seiten unter Druck** Die Fluggesellschaft Emirates darf künftig einen fünften deutschen Flughafen anfliegen. Das geht aus einer Mitteilung der Bundesregierung nach dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     