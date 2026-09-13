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    MHP Hotel wächst um 25 Prozent – doch EBITDA-Prognose sinkt

    **MHP Hotel wächst deutlich – senkt jedoch EBITDA-Prognose**

    Die MHP Hotel AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Wachstumskurs fortgesetzt, zugleich aber ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz um 25,1 Prozent auf 99,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte MHP 79,3 Millionen Euro umgesetzt. Maßgeblich für den Zuwachs waren die erstmalige vollständige Einbeziehung des Conrad Hamburg sowie die Konsolidierung des im Februar übernommenen Hyatt Regency Vienna.

    Der Hotelumsatz erhöhte sich um 25,3 Prozent auf 98,4 Millionen Euro. Der Umsatz aus dem Übernachtungsgeschäft, der sogenannte Logis-Umsatz, legte um 21,8 Prozent auf 73,2 Millionen Euro zu. Die operative Entwicklung blieb jedoch hinter dem Umsatzwachstum zurück. Das Konzern-EBITDA belief sich auf 0,2 Millionen Euro nach 2,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025.

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    Der direkte Vorjahresvergleich ist allerdings durch einen Sondereffekt verzerrt. Im vergangenen Jahr hatte ein Eigentümerzuschuss von rund vier Millionen Euro für Investitionen in das Conrad Hamburg das Ergebnis positiv beeinflusst. Bereinigt um diesen Effekt lag das operative EBITDA im ersten Halbjahr 2025 bei minus 1,7 Millionen Euro. Damit verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis 2026 tatsächlich um rund 1,9 Millionen Euro.

    Belastet wurde das Geschäft durch eine schwächere Nachfrage aus den arabischen Golfstaaten, gestiegene Energiekosten und den langsamer als erwarteten Hochlauf des Conrad Hamburg. In München sank die Zahl der Gäste aus den Golfstaaten im ersten Halbjahr um 20,7 Prozent, die Zahl der Übernachtungen ging um 15,9 Prozent zurück. Besonders die Standorte München, Frankfurt und Wien waren von der verhaltenen Nachfrage betroffen. Zusätzlich drückten höhere Energiepreise auf die Margen, vor allem bei Hotels mit umfangreichen Tagungs- und Gastronomieangeboten.

    Die konzernweite Auslastung verringerte sich von 73,5 auf 72,0 Prozent. Die durchschnittliche Zimmerrate sank leicht von 222 auf 219 Euro, der Umsatz je verfügbarem Zimmer (RevPAR) von 163 auf 158 Euro. Bereinigt um die Anlaufphase des Conrad Hamburg entwickelte sich der RevPAR jedoch leicht positiv.

    Vor diesem Hintergrund erwartet MHP für 2026 nun einen Umsatz von 220 bis 225 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen rund 225 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die EBITDA-Prognose wurde deutlicher reduziert: Statt mehr als zehn Millionen Euro werden nun rund acht Millionen Euro erwartet.

    Am langfristigen Wachstumskurs hält der Vorstand fest. Zusätzliche Impulse sollen der volle Jahresbeitrag des Conrad Hamburg, die Integration des Hyatt Regency Vienna und ab 2027 der Betrieb des künftigen Sheraton Vienna liefern. Die vollständigen Halbjahreszahlen werden am 14. September veröffentlicht.



    MHP Hotel

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    Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,270EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




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