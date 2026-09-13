Cantourage vor Führungswechsel: Neue Cannabis-Produkte starten

Bis zur Bestellung einer neuen Führungskraft bleibt Schetter Vorstandsvorsitzender und soll die Übergabe seines Mandats unterstützen. Der Aufsichtsrat wertet den anstehenden Wechsel als Möglichkeit für einen geordneten Übergang in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung. Einen konkreten Zeitplan für die Nachfolgeregelung nannte Cantourage nicht. Ebenso blieb offen, wer die Aufgaben an der Unternehmensspitze künftig übernehmen soll. Für Investoren rückt damit neben der operativen Entwicklung auch die strategische Kontinuität des Cannabis-Spezialisten in den Fokus.

Die Cantourage Group SE steht vor einem Wechsel an der Unternehmensspitze und treibt zugleich die Ausweitung ihres Produktangebots voran. Wie das Berliner Medizinalcannabis-Unternehmen am 10. September mitteilte, hat Vorstandsvorsitzender Philip Schetter dem Aufsichtsrat seinen Wunsch erklärt, aus persönlichen Gründen vorzeitig aus dem Vorstand auszuscheiden. Der Aufsichtsrat nahm die Entscheidung zustimmend zur Kenntnis und will zeitnah mit der strukturierten Suche nach einem Nachfolger beginnen.

Operativ meldete Cantourage am Folgetag die Erweiterung seines Portfolios um einen Rohextrakt und ein Destillat auf Basis der Cannabis-Genetik „Blue Dream“. Die Wirkstoffe sind für die Weiterverarbeitung in Apotheken vorgesehen. Dort können sie im Rahmen der geltenden rechtlichen und pharmazeutischen Vorgaben zu patientenindividuellen Rezepturarzneimitteln verarbeitet werden. Als mögliche Darreichungsformen nennt das Unternehmen Lösungen, Zäpfchen, Inhalationsprodukte sowie oral einzunehmende Produkte wie Gummis.

Mit den neuen Ausgangsstoffen will Cantourage die bislang vor allem von Cannabisblüten und etablierten Extrakten geprägte Produktpalette verbreitern. Zugleich soll die Rolle der Apotheken bei der individuellen Cannabistherapie gestärkt werden. Die bewährte „Blue Dream“-Genetik dient dabei als Basis für Anwendungen, die über die klassische Blütenversorgung hinausgehen.

Cantourage sieht in individuell hergestellten Cannabis-Rezepturen ein zusätzliches Wachstumsfeld. Nach Einschätzung des Unternehmens dürfte ein erheblicher Teil der Nachfrage auf Selbstzahler entfallen. Dadurch wäre dieses Segment weniger abhängig von Entscheidungen zur Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung und von deren regulatorischen Rahmenbedingungen. Ob sich die erwartete Nachfrage tatsächlich materialisiert, hängt jedoch unter anderem von der Akzeptanz bei Ärzten, Apotheken und Patienten sowie von den rechtlichen Vorgaben ab.

Die neuen Produkte sollen rechtzeitig zur Apothekenfachmesse expopharm in München eingeführt und dort erstmals einem breiteren Fachpublikum präsentiert werden. Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus der Markteinführung sind laut Cantourage bereits in der am 31. August 2026 veröffentlichten Prognose berücksichtigt. Die Gesellschaft ist seit November 2022 an der Frankfurter Börse notiert.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 5,46EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.