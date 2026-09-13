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    Öl, Inflation, Insolvenzen: Warum die Wirtschaft jetzt unter Druck gerät

    Öl, Inflation, Insolvenzen: Warum die Wirtschaft jetzt unter Druck gerät
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    **Energiepreise, Inflation und geopolitische Risiken belasten die Wirtschaft**

    Die internationale Wirtschaft steht zunehmend unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen, hoher Energiepreise und anhaltender Inflation. Im Mittelpunkt der jüngsten Entwicklungen stehen die strategisch wichtigen Seewege im Nahen Osten. Der Iran und mehrere Golfstaaten wollen an diesem Montag im Oman über die umkämpfte Straße von Hormus beraten. An dem Treffen sollen neben dem Iran und Oman auch Vertreter aus Irak, Kuwait, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien teilnehmen. Über die Straße von Hormus wird ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels abgewickelt. Eine weitere Eskalation könnte daher die Energiepreise und die globalen Lieferketten empfindlich belasten.

    Zusätzliche Risiken ergeben sich im Roten Meer. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen sollen nach Angaben jemenitischer Regierungsquellen die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer sowie strategisch wichtige Inseln kontrollieren. Damit wächst ihr Einfluss auf die Meerenge Bab al-Mandab, eine zentrale Route für den internationalen Schiffsverkehr. Unternehmen müssen sich auf höhere Versicherungs- und Transportkosten sowie mögliche Verzögerungen einstellen.

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    In den USA bleibt die Inflation unterdessen auf erhöhtem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im August binnen Jahresfrist um 3,4 Prozent und damit ebenso stark wie im Juli. Der Wert liegt deutlich über dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent. An den Finanzmärkten werden deshalb zunehmend Leitzinserhöhungen erwartet. Gleichzeitig trübte sich die Stimmung der amerikanischen Verbraucher stärker ein als prognostiziert. Das Konsumklima der Universität Michigan sank im September auf 47,8 Punkte. Als ein Grund gelten die kräftig gestiegenen Treibstoffpreise.

    Auch in Europa bleibt die Teuerung ein zentrales Problem. EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte, die Inflation könne zunächst weiter steigen, bevor eine nachhaltige Entspannung eintrete. In Deutschland verschärft sich zudem die Lage vieler Unternehmen. Im ersten Halbjahr wurden 12.812 Unternehmensinsolvenzen registriert – so viele wie seit 2013 nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 6,7 Prozent.

    Die Energiekrise hat den deutschen Staat bislang rund 50,4 Milliarden Euro gekostet. Die Mittel flossen vor allem in Entlastungen für Verbraucher und Maßnahmen zur Stabilisierung der Energiemärkte. In den USA kletterte der durchschnittliche Dieselpreis erstmals über sechs Dollar je Gallone.

    Angesichts der Belastungen fordert die Linke in Deutschland Sofortmaßnahmen gegen hohe Spritpreise und eine Übergewinnsteuer. Die Bundesregierung ist in dieser Frage gespalten: Während die SPD eine Abgabe auf kriegsbedingte Sondergewinne unterstützt, lehnt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sie ab.



    Diesel

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    Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 1.500USD auf Ariva Indikation (11. September 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.






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