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    Fabasoft knackt mit Aktienrückkäufen die Fünf-Prozent-Marke

    Fabasoft knackt mit Aktienrückkäufen die Fünf-Prozent-Marke
    Foto: Fabasoft International Services GmbH

    **Fabasoft überschreitet mit Aktienrückkäufen die Fünf-Prozent-Schwelle**

    Die österreichische Fabasoft AG hat durch den Erwerb eigener Aktien die Schwelle von fünf Prozent der Stimmrechte überschritten. Das Unternehmen veröffentlichte am 11. September 2026 um 11:15 Uhr zwei inhaltlich weitgehend gleichlautende Stimmrechtsmitteilungen über den EQS-News-Service. Die Meldungen erfolgten sowohl gemäß § 135 Abs. 3 Börsegesetz 2018 in Österreich als auch gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 Wertpapierhandelsgesetz in Deutschland.

    Als maßgebliches Datum der Schwellenberührung nennt Fabasoft den 9. September 2026. Zu diesem Zeitpunkt hielt das Unternehmen insgesamt 524.402 eigene Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 5,01 Prozent an den insgesamt 10.475.598 stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft. In der österreichischen Meldung wird als letzte Veröffentlichung ein Eigenanteil von 0,00 Prozent ausgewiesen. Die deutsche Mitteilung führt für die vorherige Veröffentlichung „n.a.“ an.

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    Die Aktien befinden sich vollständig im direkten Besitz der Fabasoft AG. Indirekte Beteiligungen über Tochterunternehmen oder Dritte bestehen laut Mitteilung nicht. Damit entfällt der gesamte gemeldete Anteil von 5,01 Prozent auf unmittelbar gehaltene eigene Aktien. Angaben zu einem konkreten Kaufpreis, zum Zeitraum der einzelnen Erwerbe oder zu den Motiven des Rückkaufprogramms enthält die Veröffentlichung nicht.

    Mit dem Überschreiten der Fünf-Prozent-Marke wird der Umfang der eigenen Aktien erstmals in dieser Größenordnung meldepflichtig. Für die Berechnung wurde die Gesamtzahl der mit Stimmrechten versehenen Aktien zugrunde gelegt. Eigene Aktien sind grundsätzlich nicht stimmberechtigt, können jedoch die prozentualen Beteiligungsverhältnisse der übrigen Aktionäre beeinflussen. Der Rückkauf reduziert damit den rechnerischen Streubesitz und kann – abhängig von der weiteren Verwendung der Aktien – Auswirkungen auf die Kapitalstruktur haben.

    Fabasoft hat ihren Sitz in Linz und ist unter der ISIN AT0000785407 börsennotiert. Die Aktien werden im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gehandelt. Zusätzlich bestehen Notierungen im Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg und Düsseldorf. Das Unternehmen ist im Bereich Softwarelösungen tätig; die vorliegende Pflichtmitteilung enthält jedoch keine Angaben zu operativen Entwicklungen, Geschäftszahlen oder strategischen Zielen.

    Die Veröffentlichung dient ausschließlich der Erfüllung gesetzlicher Transparenzpflichten. Aus ihr lässt sich weder ableiten, ob weitere Rückkäufe geplant sind, noch ob die erworbenen Aktien eingezogen, für Beteiligungsprogramme eingesetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden sollen. Für Anleger ist zunächst vor allem relevant, dass Fabasoft nun mehr als fünf Prozent der eigenen stimmberechtigten Aktien hält.



    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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    Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 16,05EUR auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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