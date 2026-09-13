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    Anleger werden vorsichtiger

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    Die Netlist-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

    Die Netlist-Aktie verlor in dieser Woche 4,2 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Anleger werden vorsichtiger - Die Netlist-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von Netlist stand in dieser Woche einmal mehr im Brennpunkt der Spekulationen. Trotz einer moderaten Wochenperformance von minus 4,2 Prozent bei einem Handelsspanne zwischen 5,25 und 4,26 US-Dollar drehte sich die Diskussion im Forum weniger um kurzfristige Kursbewegungen als um die juristische Großwetterlage. Im Zentrum stand dabei die Zukunft des zentralen 912-Patents und dessen Bedeutung für das Geschworenenurteil über rund 445 Millionen US-Dollar gegen Micron.

    Streitpunkt 912-Patent: „Sahnehäubchen“ oder Kursbasis?

    Der Umgang mit dem 912-Patent spaltete in dieser Woche die Community. Ein Teil der Anleger sieht in der Berufung gegen die Aberkennung der Patentansprüche weiterhin einen potenziellen Kurstreiber. Das 912 gilt in dieser Lesart als Ursprung zahlreicher Klagen und damit als symbolische wie finanzielle Schlüsselfigur in der Auseinandersetzung mit Micron und früheren Gegnern wie Google. In den Beiträgen wird wiederholt die Erwartung formuliert, dass ein Erfolg in der Berufung die bereits zugesprochene Schadenersatzsumme rechtlich stabilisieren und die Verhandlungsposition von Netlist deutlich stärken könnte.

    Andere Stimmen gewichten die Bedeutung des 912-Patents deutlich geringer. Sie argumentieren, ein Scheitern der Berufung hätte vor allem Einfluss auf Rückwirkungsansprüche und die genaue Höhe der Schadenersatzsumme, nicht aber auf die langfristige Bewertung des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Zukunftsstory stünden nach dieser Lesart die neueren, bereits bestätigten Patente rund um DDR5-Technologien sowie mögliche Lizenz- und Vergleichsvereinbarungen. Das 912 würde damit von einem tragenden Pfeiler zu einem „Sahnehäubchen“ auf einer bereits vorhandenen fundamentalen Basis herabgestuft.

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    Die Diskussionsbasis ist dabei ausgesprochen heterogen. Ein Teil der Nutzer verweist auf statistisch eher geringe Erfolgschancen bei Berufungen gegen Entscheidungen des US-Patentgerichts PTAB. Die in den Beiträgen diskutierten Wahrscheinlichkeiten sind Einschätzungen von Foristen, nicht verifizierte Fakten. Demgegenüber steht eine Gruppe, die aufgrund der komplexen Historie des 912-Patents – mit früheren Bestätigungen und einer Re-Examination – sowie möglicher Verfahrensfehler des PTAB durchaus Chancen auf ein Zurückverweisen des Falls sieht. Besonders hervorgehoben werden dabei mögliche Probleme bei der Auslegung des Fachbegriffs „Rank“ und der Einsatz einer neueren Internetquelle durch das PTAB, was von einigen Anlegern als angreifbar angesehen wird.

    ITC-Verfahren gegen Micron als Hebel für Verhandlungen

    Parallel zum 912-Komplex richtet sich der Blick verstärkt auf das neue ITC-Verfahren in den USA gegen Micron, das auf vier DDR5-Patente gestützt ist. Einigkeit besteht in der Community darüber, dass ein formaler Start der Untersuchung – der laut den Beiträgen lediglich um einige Tage verschoben wurde – den taktischen Druck auf Micron erhöht. Das Verfahren zielt auf mögliche Importbeschränkungen für Speicherprodukte ab und wird von vielen Nutzern als der wirkungsvollste Hebel betrachtet, um Micron zu einem Vergleich oder zu langfristigen Lizenzabkommen zu bewegen.

    Diskutiert werden vor allem prozessuale Aspekte: Während einzelne Foristen kurzfristig Sorge äußerten, die ITC-Untersuchung könne scheitern, überwiegt in der Summe die Einschätzung, dass es sich um eine reguläre Verzögerung handelt. Mehrfach betont wird im Forum zudem, dass die aktuell angegriffenen Patente in den ITC-Verfahren nach gegenwärtigem Stand nicht parallel vor dem Berufungsgericht in ihrer Gültigkeit angefochten sind. Das Risiko für die ITC-Verfahren selbst wird daher eher in der weiteren Entwicklung des gesamten Patentportfolios gesehen, nicht in einem unmittelbar bevorstehenden Rückschlag.

    Langfristige Story: Neue Patente, Verhandlungsmacht, Volatilität

    Über alle Detailfragen hinweg zeigt sich in den Diskussionen eine Zweiteilung zwischen kurzfristiger Nervosität und langfristiger Zuversicht. Die schwächere Woche bei vergleichsweise unspektakulärem Handelsvolumen – rund 0,7-fach des Wochenschnitts – wird von vielen Anlegern eher als Begleiterscheinung der rechtlichen Unsicherheit interpretiert denn als Signal veränderter Fundamentaldaten. Die Marktkapitalisierung von rund 1,46 Milliarden US-Dollar und ein negativs KGV auf Basis des Vorjahresergebnisses unterstreichen, dass Netlist aktuell primär als Litigation- und Wachstumsstory gesehen wird und (noch) nicht über klassische Ertragskennzahlen zu fassen ist.

    Gleichzeitig verweisen wiederholt Beiträge auf neue Analystenschätzungen und Berichte, in denen insbesondere das Potenzial aus künftigen Lizenzeinnahmen und die Stellung im DDR5-Markt hervorgehoben werden. Die Community sieht hier die Möglichkeit, mit weiteren Quartalszahlen die jüngste operative Verbesserung zu bestätigen und die Abhängigkeit von Einmaleffekten zu verringern. Einzelne Nutzer rechnen mit einem späteren Vergleich mit Micron, der zwar unter der vollen Jury-Summe, aber deutlich über aktuell eingepreisten Niveaus liegen könnte; dies bleibt allerdings reine Spekulation der Anleger.

    Für die kommende Woche rücken vor allem drei Punkte in den Fokus: Zum einen die Kursmarken der vergangenen Tage mit einem Widerstand um 5,25 US-Dollar und einer Unterstützung nahe 4,26 US-Dollar, die im Forum als kurzfristige Orientierungsgrößen genannt werden. Zum zweiten die erwartete Entscheidung zur formalen Einleitung der ITC-Untersuchung gegen Micron, der in der Community erhebliche Signalwirkung beigemessen wird. Und drittens die weitere Einordnung der Berufungsanhörung zum 912-Patent, deren schriftliche Entscheidung zwar nicht unmittelbar bevorsteht, deren Nachhall aber die Kursfantasie der Netlist-Anleger weiterhin maßgeblich prägt.

    Netlist Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 5,25$ / 4,26$
    KGV (Vorjahr) -11,11
    Marktkapitalisierung 1,46 Mrd.USD

    Stand: 13.09.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,25$ und das Wochentief bei 4,26$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Netlist

    +4,24 %
    -4,21 %
    +12,46 %
    +91,96 %
    +468,16 %
    +186,80 %
    -9,40 %
    +212,71 %
    +450,80 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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    Zur Netlist Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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