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    Minister will Rückkehr der Familienreservierung bei der Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger drängt auf Rückkehr der Familienreservierung
    • Bahn schaffte Familienreservierung im Juni 2025 ab
    • Petition für Rückkehr: Über 128.000 Unterschriften
    Minister will Rückkehr der Familienreservierung bei der Bahn
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) drängt auf eine Wiedereinführung der bei der Deutschen Bahn abgeschafften Familienreservierung. "Wir sind mit der Bahn dazu im Gespräch", sagte Bilger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

    Die Deutsche Bahn hatte die Familienreservierung im Juni 2025 abgeschafft. Bis dahin konnten Familien für 10,40 Euro bis zu fünf Sitzplätze gemeinsam reservieren. Seitdem muss für jeden Platz einzeln bezahlt werden. Eine vom Verkehrsclub Deutschland gestartete Petition für die Wiedereinführung unterzeichneten mehr als 128.000 Menschen.

    Bilger sagte, wegen des Wegfalls der Familienreservierung gebe es "zurecht viel Unzufriedenheit". "Deswegen habe ich es damals auch kritisiert." Zugleich betonte er: "Die Bahn hat für Familien grundsätzlich viele gute Angebote."/lig/DP/zb






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