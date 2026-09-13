🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Indien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Modi und Xi möchten akzeptable Lösung in Grenzfragen

    Für Sie zusammengefasst
    • Indien und China suchen eine akzeptable Grenzlösung
    • Modi fordert Ruhe und Grenzabsprachen einzuhalten
    • Grenzkonflikt im Himalaya belastet die Beziehungen
    Indien - Modi und Xi möchten akzeptable Lösung in Grenzfragen
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Indien und China streben nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi eine für beide Seiten akzeptable Lösung in strittigen Grenzfragen an. Premierminister Narendra Modi habe gegenüber dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping betont, Frieden und Ruhe in den Grenzgebieten zwischen beiden Ländern blieben eine wesentliche Grundlage für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen, teilte das indische Außenministerium mit. Beide trafen sich am Rande des Gipfeltreffens der Brics-Staatengruppe in der indischen Hauptstadt. Es ist Xis erster Besuch im Nachbarland seit sieben Jahren.

    Beide Atommächte streiten sich seit langem um ein Gebiet im Himalaya-Gebirge, das aus Pekings Sicht im Süden Tibets und nach Neu-Delhis Position im Norden des indischen Bundesstaates Arunachal Pradesh liegt. 2020 gingen dort Soldaten beider Seiten mit Fäusten und Steinen aufeinander los, was zu Toten auf beiden Seiten geführt hatte. Im vergangenen Jahr hatten sie sich in einem Zehn-Punkte-Papier auf "Frieden und Ruhe" an ihrer Grenze geeinigt. Zudem sollten wieder Touristenvisa ausgestellt und Direktflüge erlaubt werden.

    Modi unterstrich jetzt, es sei notwendig, dass beide Seiten die Vereinbarungen und Absprachen zu Grenzfragen einhalten. Beide Seiten seien entschlossen, sich für "eine faire, angemessene und für beide Seiten akzeptable Lösung der Grenzfrage" einzusetzen./dg/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Indien Modi und Xi möchten akzeptable Lösung in Grenzfragen Indien und China streben nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi eine für beide Seiten akzeptable Lösung in strittigen Grenzfragen an. Premierminister Narendra Modi habe gegenüber dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping betont, Frieden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     