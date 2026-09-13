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    Selenskyj-Vertrauter

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    Dreiergespräche noch im Oktober

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine erwartet im Oktober neue Dreiergespräche
    • USA sondierten Fortsetzung des Dialogs mit Moskau
    • Präsidententreffen gilt erst am Ende als möglich
    Selenskyj-Vertrauter - Dreiergespräche noch im Oktober
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine erwartet eine Fortsetzung der Verhandlungen über eine Friedenslösung mit Russland und unter Vermittlung der USA im kommenden Monat. "Wir bereiten uns vor, auf Oktober", sagte der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Kyrylo Budanow, im Gespräch mit Journalisten. Er bestätigte, dass damit Unterredungen im Dreierformat gemeint seien. Ein genaues Datum oder den Ort der Treffen nannte er jedoch nicht.

    Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuletzt in einem Interview der "Iswestija" erklärt, der Kreml gehe davon aus, dass die USA, Russland und die Ukraine den Dialog "in absehbarer Zeit" fortsetzen könnten. "Eine andere Frage ist jedoch, wie erfolgreich dieser Dialog sein wird - das lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen, da sich die Lage vor Ort für die Ukrainer von Mal zu Mal verschlechtert", behauptete er.

    US-Unterhändler hatten am vergangenen Wochenende Moskau und Kiew besucht und die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung für den Krieg in der Ukraine sondiert. Dabei war eine Fortsetzung des seit Monaten unterbrochenen Dialogs im Dreierformat ins Auge gefasst worden. Diese Gespräche werden von Unterhändlern geführt, die stets mit ihren jeweiligen Staatschefs Rücksprache halten müssen. Erst am Ende ist ein direktes Treffen der Präsidenten der USA, Russlands und der Ukraine zu erwarten.

    Zuletzt hatten die USA im Februar bei direkten Unterredungen zwischen Russland und der Ukraine in der Schweiz als Vermittler am Tisch gesessen. Budanow gehörte damals der ukrainischen Delegation an.

    Russland führt seit über einen viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zuletzt sind die Frontlinien im Osten der Ukraine weitgehend erstarrt, beide Seiten bekämpfen sich mit Drohnen und Raketen./cha/DP/zb







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