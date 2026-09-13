AfD baut Vorsprung aus - Union neun Punkte zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat ihren Vorsprung zur Union in einer aktuellen Umfrage im Vergleich zur Vorwoche ausgebaut. Im Insa-Sonntagstrend für die "Bild" kommt die AfD im Bund auf 29 Prozent - das ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Die Union bleibt bei 20 Prozent und liegt damit neun Punkte zurück.

Die Grünen verbessern sich um einen Punkt auf 14 Prozent und überholen damit die SPD, die bei 13 Prozent stagniert. Die Linke kommt weiterhin auf zehn Prozent. Die FDP bleibt bei vier Prozent, das BSW verliert einen Punkt und erreicht drei Prozent. Beide Parteien würden damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Auf sonstige Parteien entfallen sieben Prozent.