Saudi-Arabien
Zwei Verletzte nach Huthi-Beschuss
Für Sie zusammengefasst
- Zwei Menschen nach Huthi-Beschuss verletzt worden
- Schäden an Moschee und Gebäuden gemeldet worden
- Vorfall ereignete sich in der Region Dschasan
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
RIAD (dpa-AFX) - Durch Beschuss der proiranischen Huthi-Miliz sind in Saudi-Arabien nach offiziellen Angaben zwei Menschen verletzt worden. Es habe außerdem Schäden an einer Moschee und weiteren Gebäuden sowie an Fahrzeugen gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf den Zivilschutz.
Der Vorfall ereignete sich in der an den Jemen angrenzenden Region Dschasan im Südwesten des Landes. Die Rede war von einem nicht näher definierten Projektil, das die Huthi-Miliz abgefeuert haben soll.
Die Huthi kämpfen im Jemen gegen die international anerkannte Regierung, die wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird. Der seit Jahren andauernde Konflikt ist durch den Iran-Krieg erneut entflammt./lkl/DP/zb
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