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    'Unbekanntes Geschoss'

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    Schiff in Straße von Hormus angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiff in der Straße von Hormus angegriffen
    • Unbekanntes Geschoss trifft Schiff bei Durchfahrt
    • Verantwortlicher und Schäden zunächst unbekannt
    'Unbekanntes Geschoss' - Schiff in Straße von Hormus angegriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Es wurde bei der Durchfahrt der Meerenge von einem "unbekannten Geschoss" getroffen, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht mitteilte. Es gebe zunächst keine Informationen zum Verbleib der Besatzung oder möglichen Schäden.

    Anders als in den meisten bisherigen Fällen machte die Behörde auch keine Angaben zum genauen Ort des Vorfalls. Damit blieb unklar, ob das Schiff vor der Küste des Omans oder näher an der iranischen Küste getroffen wurde. Es blieb auch unklar, wer für den Angriff verantwortlich war.

    Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die Meerenge immer noch weitestgehend. Die Straße von Hormus ist eine wichtige Passage für Öl-, Flüssiggas- und Düngerexporte aus den Staaten am Persischen Golf. Die Blockade hat Folgen für die ganze Weltwirtschaft.

    Die Straße von Hormus ist inzwischen der zentrale Streitpunkt im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen./jbz/DP/zb






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