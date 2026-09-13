Schlotterbeck für DFB? BVB-Boss berichtet von Klopp-Gespräch

"Ich habe mich gut gefühlt, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, deswegen freue ich mich", sagte Schlotterbeck bei DAZN, erklärte aber auch: "Ich war am Schluss tatsächlich zum ersten Mal in meiner Karriere ein bisschen kaputt und musste dann raus."

DORTMUND (dpa-AFX) - Erst das Comeback beim BVB, dann in der deutschen Nationalmannschaft? Nico Schlotterbeck ist offenbar fit genug, um schon beim kommenden Länderspiel und damit beim Debüt von Jürgen Klopp wieder dabei zu sein. 84 Tage nach seiner Sprunggelenksverletzung beim 2:1 der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste spielte der Innenverteidiger wieder von Beginn an für Borussia Dortmund . Beim 3:0 gegen den SC Paderborn war er fast 80 Minuten dabei und zeigte eine gute Partie.

Vier Spiele in einem Länderspiel-Block



Ob Schlotterbeck wirklich im Kader für die Klopp-Premiere steht, entscheidet natürlich der Bundestrainer. Dortmunds Sportdirektor verriet nach dem Paderborn-Spiel, dass der BVB darüber bereits mit dem Nachfolger von Julian Nagelsmann gesprochen habe. "Wir haben natürlich mit dem DFB gesprochen und mit Jürgen Klopp gesprochen. Aber was dann dabei genau rauskommt, werden wir oder werdet ihr dann sehen." Denkbar wäre auch, dass Schlotterbeck zunächst noch geschont oder nur dosiert eingesetzt wird.

Klopp will seinen Kader für die Spiele in der Nations League am 17. September bekanntgeben. Die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bunds spielt am 24. September zunächst in den Niederlanden. Danach folgen zwei Heimspiele gegen Griechenland und Serbien sowie eine Auswärtspartie in Griechenland./the/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,225 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +55,04 %/+55,04 % bedeutet.





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