Freiburg an der Spitze - auch BVB feiert dritten Sieg
- Freiburg übernimmt dank Torverhältnis die Spitze
- Dortmund siegt 3:0 beim Schlotterbeck-Comeback
- Bayern gastiert beim Aufsteiger Elversberg
FREIBURG (dpa-AFX) - Der SC Freiburg hat am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Julian Schuster besiegte Borussia Mönchengladbach mit 5:0 (2:0) und vergrößerte damit die Krise des noch punktlosen Traditionsclubs aus dem Rheinland. Für den Europa-League-Finalisten aus dem Breisgau war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel.
Ebenfalls neun Punkte nach drei Partien weist Vizemeister Borussia Dortmund auf. Das Team von Trainer Niko Kovac feierte beim Comeback des lange verletzten Nico Schlotterbeck einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Aufsteiger SC Paderborn. Augsburg kam gegen Bayer Leverkusen zu Hause nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Eintracht Frankfurt gewann klar mit 3:1 (2:0) beim Rivalen 1. FSV Mainz 05. Die TSG Hoffenheim bezwang den VfB Stuttgart mit 2:1 (1:0).
Zum Abschluss des Spieltags muss der Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim starken Aufsteiger SV Elversberg antreten. Zuvor trifft RB Leipzig auf den Hamburger SV (15.30 Uhr/DAZN)./mam/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
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SPORT/ROUNDUP/Referee räumt Irrtum ein: Keine Sperre für Elversberg-Coach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Erleichtert und dankbar trat Vincent Wagner nach seinem bemerkenswerten Freispruch vor dem DFB-Sportgericht die Rückreise ins Saarland an. "Großer Dank und Respekt an Martin Petersen und die Regelexperten", sagte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers SV Elversberg nach der Aufhebung seiner Sperre für das Highlight-Duell mit Rekordmeister Bayern München. "Es ging ja wirklich nur darum, ob es einen Wahrnehmungsfehler gab oder nicht. Und das haben beide festgestellt. Wenn man von Fair Play redet, dann war das ein Beispiel dafür."
Alter …