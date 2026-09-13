Freiburg an der Spitze - auch BVB feiert dritten Sieg

Zum Abschluss des Spieltags muss der Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim starken Aufsteiger SV Elversberg antreten. Zuvor trifft RB Leipzig auf den Hamburger SV (15.30 Uhr/DAZN)./mam/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 48,14 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -4,45 %/+45,41 % bedeutet.