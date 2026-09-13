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    Freiburg an der Spitze - auch BVB feiert dritten Sieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Freiburg übernimmt dank Torverhältnis die Spitze
    • Dortmund siegt 3:0 beim Schlotterbeck-Comeback
    • Bayern gastiert beim Aufsteiger Elversberg
    Freiburg an der Spitze - auch BVB feiert dritten Sieg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FREIBURG (dpa-AFX) - Der SC Freiburg hat am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Julian Schuster besiegte Borussia Mönchengladbach mit 5:0 (2:0) und vergrößerte damit die Krise des noch punktlosen Traditionsclubs aus dem Rheinland. Für den Europa-League-Finalisten aus dem Breisgau war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel.

    Ebenfalls neun Punkte nach drei Partien weist Vizemeister Borussia Dortmund auf. Das Team von Trainer Niko Kovac feierte beim Comeback des lange verletzten Nico Schlotterbeck einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Aufsteiger SC Paderborn. Augsburg kam gegen Bayer Leverkusen zu Hause nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Eintracht Frankfurt gewann klar mit 3:1 (2:0) beim Rivalen 1. FSV Mainz 05. Die TSG Hoffenheim bezwang den VfB Stuttgart mit 2:1 (1:0).

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    Zum Abschluss des Spieltags muss der Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim starken Aufsteiger SV Elversberg antreten. Zuvor trifft RB Leipzig auf den Hamburger SV (15.30 Uhr/DAZN)./mam/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 48,14 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -4,45 %/+45,41 % bedeutet.





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