Sony-Aktie zwischen Rallye-Erbe und Konsolidierung: Aufwärtstrend auf dem Prüfstand

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 20,50 Euro (10.09.2026). Damit notiert die Sony-Aktie deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch von 26,11 Euro und hat einen spürbaren Teil der zuvor erzielten Kursgewinne wieder abgegeben. Im Vergleich zum Tiefpunkt bei 14,036 Euro bewegt sich der Titel allerdings weiterhin klar im oberen Bereich der 3-Jahres-Spanne. Charttechnisch befindet sich die Aktie somit in einer neutralen Zone: Sie ist weder in unmittelbarer Nähe ihrer Höchststände, noch droht aktuell der Test des Mehrjahrestiefs. Vielmehr deutet die Kursregion um 20 bis 21 Euro auf eine Konsolidierung hin, in der der Markt die starke Rallye des Jahres 2025 verarbeitet.

Über die betrachteten rund drei Jahre zeigt die Sony-Aktie einen klar aufwärts gerichteten übergeordneten Trend mit mehreren ausgeprägten Zyklen. Ausgehend von Kursen um 15 bis 17 Euro im Herbst 2023 etablierte sich zunächst ein moderater Aufschwung, der zu Beginn des Jahres 2024 in eine scharfe Korrektur mündete. Das markante 3-Jahres-Tief wurde am 10.05.2024 bei 14,036 Euro erreicht. Im Anschluss drehte die Aktie jedoch dynamisch nach oben, durchbrach im weiteren Verlauf sukzessive frühere Zwischenhochs und markierte am 14.11.2025 bei 26,11 Euro ihr bisheriges 3-Jahres-Hoch. Darauf folgte eine ausgedehnte Konsolidierungsphase mit schrittweisen Rücksetzern, in deren Verlauf die Notierung im Jahr 2026 wieder in die Zone knapp über 20 Euro zurückfiel. Insgesamt bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt, ist aber seit dem Hoch in eine Korrektur- und Seitwärtsphase übergegangen.

Abstand zur 200-Tage-Linie und Trendcharakter

Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 21 Euro verorten. Mit dem aktuellen Kurs von 20,50 Euro handelt die Sony-Aktie damit etwa 2 bis 3 Prozent unter dieser langfristigen Durchschnittslinie. Nach der starken Aufwärtsbewegung bis in den Herbst 2025 hinein signalisiert dieser leichte Abschlag eine abgekühlte, aber keineswegs dramatische Situation. Der langfristige Aufwärtstrend ist durch die Nähe zur 200-Tage-Linie weiterhin grundsätzlich intakt, befindet sich jedoch in einer Korrekturphase, in der die Käuferseite an Dynamik verloren hat. Erst ein nachhaltiger Rückfall deutlich unter den gleitenden Durchschnitt würde den Trend ernsthaft in Frage stellen.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Im aktuellen Kursbild lassen sich mehrere markante Unterstützungs- und Widerstandszonen identifizieren. Auf der Unterseite fungiert vor allem der Bereich um 20,00 bis 20,25 Euro als kurzfristige Unterstützungszone, die in den vergangenen Wochen mehrfach verteidigt wurde. Ein Bruch dieser Zone könnte den Weg in Richtung der nächsten Unterstützung um 19,00 Euro ebnen, wo im Frühjahr und Frühsommer 2026 wiederholt Wendepunkte ausgebildet wurden. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von etwa 21,50 bis 21,80 Euro auf einen ersten nennenswerten Widerstand, der sich aus mehreren Hochpunkten im Jahr 2026 ableiten lässt. Gelingt dort ein Ausbruch, wäre der Weg in Richtung der mittelfristig bedeutsamen Zone um 23,50 Euro frei. Darüber stellt der Bereich von etwa 25,50 bis 26,10 Euro, in dem auch das 3-Jahres-Hoch liegt, eine starke übergeordnete Widerstandsregion dar, an der der übergeordnete Aufwärtstrend erneut auf den Prüfstand gestellt würde.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sony Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.