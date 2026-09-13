Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Oversea-Chinese Banking gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,48 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Oversea-Chinese Banking investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +195,10 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Oversea-Chinese Banking verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,12 % Dividendenrendite bietet Oversea-Chinese Banking ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,48 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Oversea-Chinese Banking für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,12 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,36. Oversea-Chinese Banking weist eine Marktkapitalisierung von 94,76 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) ist eine führende Universalbank in Singapur/ASEAN mit Fokus auf Retail-, Firmen- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Produkte: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Trade Finance, Private Banking, Versicherungen (Great Eastern). Starke Position in Singapur und wachsend in Malaysia/China. Hauptkonkurrenten: DBS, UOB, HSBC, Standard Chartered. USP: starke Vermögensverwaltung, chinesisch-asiatisches Netzwerk, konservative Bilanz.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Oversea-Chinese Banking konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +13,48 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Oversea-Chinese Banking Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.09.2026

Die Oversea-Chinese Banking Aktie konnte bisher um +0,48 % auf 42,20€ zulegen. Das sind +0,20 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,12 %, eine Investition von etwa 291.263€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,074682 +7,01 % +4,12 % 2025 1,938836 +10,25 % +6,04 % 2024 1,758506 +11,99 % +6,14 % 2023 1,570205 +42,41 % +6,32 % 2022 1,102573 0,00 % +4,57 %

Warum Oversea-Chinese Banking für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,12 %

Stetiges Dividendenwachstum: +13,48 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,36

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 24.272 € 3.000 € 72.816 € 6.000 € 145.632 € 12.000 € 291.263 €

Oversea-Chinese Banking Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,76 % 1 Monat +1,44 % 3 Monate +36,13 % 1 Jahr +90,09 %

Informationen zur Oversea-Chinese Banking Aktie

Es gibt 2 Mrd. Oversea-Chinese Banking Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,76 Mrd. € wert.

Oversea-Chinese Banking Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oversea-Chinese Banking Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oversea-Chinese Banking Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.