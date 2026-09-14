Bayer-Aktie vor dem wichtigsten Glyphosat-Termin der Unternehmensgeschichte?

Richter Timothy Boyer wird den geplanten Vergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar prüfen. Damit sollen Zehntausende Klagen rund um den Unkrautvernichter Roundup gebündelt beigelegt werden. Für Bayer könnte der Termin zu einem wichtigen Fingerzeig werden.

Bayer könnte bei der never ending story Glyphosat auf die Zielgerade einbiegen. Am Montag prüft ein Gericht in Missouri den 7,25-Milliarden-Dollar-Vergleich. Eine Entscheidung wird nicht erwartet, doch die Anhörung könnte richtungsweisend sein.

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Räumt Bayer einen riesigen Brocken aus dem Weg?

Der geplante Sammelvergleich soll aktuelle und mögliche künftige US-Ansprüche wegen behaupteter Erkrankungen an Non-Hodgkin-Lymphomen abdecken. Bayer würde dafür über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren insgesamt maximal 7,25 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Die jährlichen Zahlungen sollen dabei sinken und gedeckelt sein. Die Entschädigungen für Betroffene sind nach verschiedenen Kriterien gestaffelt.

Doch der Vergleich ist umstritten. Einige Klägeranwälte halten die Vereinbarung für unzureichend und wollen ihre Mandanten nicht in das vorgeschlagene Modell drängen. Andere Vertreter sehen gerade darin die Chance, ihren Mandanten eine planbare und vergleichsweise schnelle Entschädigung zu sichern. Richter Boyer muss diese unterschiedlichen Positionen nun gegeneinander abwägen.

65.000 Klagen und ein Milliardenproblem

Für Bayer geht es um weit mehr als einen einzelnen Gerichtstermin. Seit Bayer im September 2016 der Kaufvertrag für Monsanto unterschrieben hat, belastet der Glyphosat-Komplex den Konzern massiv. Bayer zahlte rund 63 Milliarden US-Dollar für Monsanto und holte sich damit neben einem wichtigen Agrargeschäft auch jahrelange Rechtsstreitigkeiten ins Haus.

Ein erster Vergleich im Jahr 2020 über rund 10 Milliarden US-Dollar konnte zahlreiche damalige Verfahren beilegen. Das grundsätzliche Risiko weiterer Klagen blieb jedoch bestehen. Inzwischen sieht sich Bayer in den USA weiterhin mit rund 65.000 Roundup-Klagen konfrontiert.

Der neue Vergleich soll genau hier ansetzen: Er ist langfristiger angelegt und soll nicht nur heutige, sondern auch bestimmte künftige Ansprüche erfassen. Bayer erwartet dadurch mehr Planungssicherheit bei den Kosten. Ende 2025 lagen die Rückstellungen und Verbindlichkeiten für Rechtsstreitigkeiten insgesamt bei 7,8 Milliarden Euro, davon 6,5 Milliarden Euro für Glyphosat. Im Zuge der neuen Vereinbarungen wurden diese auf 11,8 Milliarden Euro erhöht, davon 9,6 Milliarden Euro für Glyphosat.

Supreme Court verschafft Bayer Rückenwind

Die Ausgangslage hat sich in diesem Jahr zudem zugunsten von Bayer verändert. Im Juni entschied der US Supreme Court im Fall Durnell zugunsten von Monsanto. Das Urteil betrifft eine zentrale Frage der Roundup-Verfahren und stärkt die Position des Unternehmens gegenüber zahlreichen Klagen. Bayer betrachtet die Entscheidung gemeinsam mit dem Sammelvergleich als wesentliche Bestandteile seiner Strategie, die Rechtsrisiken einzugrenzen.

Auch beim geplanten Sammelvergleich gab es zuletzt einen wichtigen Erfolg. Ende August wies ein Bundesberufungsgericht den Versuch von Klägern zurück, die Entscheidung über den Vergleich an ein Bundesgericht zu verlagern. Damit bleibt die Zuständigkeit beim Gericht im Bundesstaat Missouri, wo der Vergleich ursprünglich verhandelt wurde.

Ganz verschwunden ist das Problem damit allerdings nicht. Der Sammelvergleich müsste zunächst endgültig genehmigt werden. Selbst danach könnten Rechtsmittel folgen. Bayer weist deshalb selbst darauf hin, dass die Vereinbarung erst nach Abschluss entsprechender Rechtsmittelverfahren wirksam wird – ein Prozess, der sich über Jahre ziehen könnte.

Glyphosat bleibt wissenschaftlich umstritten

Auch die grundlegende Debatte über Glyphosat ist nicht beendet. Die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO stufte den Wirkstoff 2015 als wahrscheinlich krebserregend ein. Die US-Umweltbehörde EPA kam dagegen zu dem Schluss, dass Glyphosat unter den erwarteten realen Expositionsbedingungen wahrscheinlich keinen Krebs beim Menschen verursacht. Bayer verweist zudem auf die Einschätzungen verschiedener Aufsichtsbehörden weltweit.

Der Konzern bestreitet die Vorwürfe der Kläger weiterhin. Der neue Vergleich enthält ausdrücklich kein Schuldeingeständnis. Bayer geht vielmehr darum, die finanziellen und rechtlichen Risiken eines Rechtsstreits zu begrenzen, der den Konzern seit der Monsanto-Übernahme begleitet.

Mein Tipp: Noch kein Schlussstrich – aber ein wichtiger Fingerzeig

Für Anleger ist deshalb vor allem eines wichtig: Der Montag wird nicht den endgültigen Schlussstrich unter den Glyphosat-Komplex setzen. Eine sofortige Entscheidung des Gerichts wird nicht erwartet. Die Anhörung könnte aber zeigen, wie Richter Boyer die Einwände gegen den Vergleich bewertet und ob Bayer mit seinem Modell tatsächlich auf dem Weg zu einer endgültigen Genehmigung ist.

Für CEO Bill Anderson wäre das ein wichtiger Schritt. Sein Sanierungsplan zielt darauf ab, die jahrelange Rechtsunsicherheit zu begrenzen und Bayer wieder stärker auf das operative Geschäft zu konzentrieren. Der Monsanto-Kauf liegt inzwischen rund 10 Jahre zurück – doch seine juristischen Folgen prägen Bayer noch immer.

Genau deshalb könnte der 14. September für Bayer historisch werden: nicht weil an diesem Tag bereits die endgültige Entscheidung fällt, sondern weil sich erstmals deutlicher zeigen könnte, ob der Konzern beim leidigen Glyphosat-Thema tatsächlich auf die Zielgerade einbiegt.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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