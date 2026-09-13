Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Penske Automotive Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,19 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,37 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,93 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Penske Automotive Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +34,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Penske Automotive Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,19 % Dividendenrendite bietet Penske Automotive Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,37 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Penske Automotive Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,19 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,93. Penske Automotive Group weist eine Marktkapitalisierung von 12,25 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,19 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Penske Automotive Group ist ein internationaler Auto- und Nutzfahrzeughändler mit Fokus auf Premium- und Importmarken sowie Lkw-Flotten. Kerngeschäft: Fahrzeugverkauf, After-Sales, Finanzierung/Leasing und Flottenmanagement. Starke Position in den USA, UK und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: AutoNation, Lithia, Group 1, Asbury. USP: starke Premium-Markenpräsenz, Diversifikation in Nutzfahrzeuge und logistiknahe Services.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Penske Automotive Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +22,37 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Penske Automotive Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Penske Automotive Group Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 187,00€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,19 %, eine Investition von etwa 376.176€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 5,68 +9,65 % +3,19 % 2025 5,18 +26,65 % +3,11 % 2024 4,09 +47,12 % +2,57 % 2023 2,78 +34,30 % +1,86 % 2022 2,07 0,00 % +1,87 %

Warum Penske Automotive Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,19 %

Stetiges Dividendenwachstum: +22,37 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 15,93

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.348 € 3.000 € 94.044 € 6.000 € 188.088 € 12.000 € 376.176 €

Penske Automotive Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,06 % 1 Monat -0,53 % 3 Monate +19,11 % 1 Jahr +18,35 %

Informationen zur Penske Automotive Group Aktie

Es gibt 66 Mio. Penske Automotive Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,25 Mrd. € wert.

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Ob die Penske Automotive Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Penske Automotive Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.