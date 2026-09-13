🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    [Kissigs Börsentheater] Starinvestor Chris Hohn pickt seine Investments nicht etwa wegen starker Wachstumsaussichten, sondern wegen dominanter Wettbewerbsvorteile

    Chris Hohn hat über die letzten 30 Jahre eine knapp doppelt so hohe Rendite eingefahren wie der S&P 500. Das lässt aufhorchen. Dabei nutzt er keine Zaubertricks, sondern hält sich einfach an Buffetts Rat: Hohn fokussiert sich nicht auf Wachstumspotenziale, sondern auf den ökonomischen Burggraben, den Moat. Denn Unternehmen, die entscheidende Wettbewerbsvorteile aufweisen und diese lange Zeit verteidigen können, gehen den Erfolgsweg – und ihre Aktionäre mit ihnen.
    "Wir fokussieren uns auf Industrien mit beständigen komparativen Vorteilen und Preissetzungsmacht. Starke Unternehmen, die trotz schlechter Wirtschaftslage ihre Erträge steigern können, sind extrem wertvoll."
    (Sir Christopher Hohn)
    Die gängigsten Burggräben sind niedrige Produktionskosten, hohe Wechselkosten, Preissetzungsmacht und Netzwerkeffekte. Wer andere auf der Kostenseite schlägt, ist immer im Vorteil, denn der Gewinn liegt bekanntlich im Einkauf. Wenn Kunden gewaltige finanzielle Lasten und ein enormer Zeit- und Personalaufwand erwartet, wenn sie den Anbieter wechseln wollen, bremst das die Wechselambitionen gründlich aus. Wer die Preise anheben kann, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ohne dabei Kunden zu verlieren, kann ruinösen Preiswettbewerben einfach aus dem Weg gehen. Und wenn mehr Kunden zu größeren Vorteilen für die Kunden führen, führt dies zu mehr Kunden – das Netzwerk wächst beinahe von selbst und wird dabei immer stärker.
    Es gibt noch weitere Burggräben und das in vielen Branchen. Manchmal kommen zwei oder drei Burggräben zusammen und wenn diese für längere Zeit Bestand haben, hat man sein perfektes Unternehmen und ein ideales Investment gefunden. Wenn es einem nun noch gelingt, hier zu einem vernünftigen Preis einzusteigen, kann man sich einfach zurücklehnen und den Dingen ihren Lauf lassen. Denn dann sind starke Renditen schier unvermeidlich.

    Es lohnt also, genau hinzusehen und sich (nur) auf die besten der Besten zu konzentrieren…




    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Kissigs Börsentheater] Starinvestor Chris Hohn pickt seine Investments nicht etwa wegen starker Wachstumsaussichten, sondern wegen dominanter Wettbewerbsvorteile Chris Hohn hat über die letzten 30 Jahre eine knapp doppelt so hohe Rendite eingefahren wie der S&P 500. Das lässt aufhorchen. Dabei nutzt er keine Zaubertricks, sondern hält sich einfach an Buffetts Rat: Hohn fokussiert sich nicht auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     