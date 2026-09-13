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    Bullen gegen Bären

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    Stillstand bei Eutelsat Communications: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Die Eutelsat Communications-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Wachstum im LEO-Markt durch OneWeb, IRIS² und neue Partner auf Sorgen vor Starke Konkurrenz und Zweifel an Marktstellung und Bewertung. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Bullen gegen Bären - Stillstand bei Eutelsat Communications: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von Eutelsat Communications stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Anlegergemeinde. Trotz eines eher verhaltenen Handels mit einem relativen Volumen von nur etwa der Hälfte des Wochenschnitts legte der Kurs auf Wochensicht um 1,5 Prozent zu. Zwischen einem Tief von 1,7885 Euro und einem Hoch von 1,9950 Euro schwankte die Notierung in einer engen Spanne. Auslöser der lebhaften Diskussionen im Forum waren gleich mehrere strategische Nachrichten rund um die LEO-Sparte mit OneWeb und das EU-Großprojekt IRIS², die die künftige Rolle von Eutelsat im globalen Satellitenmarkt in ein neues Licht rücken.

    Zwischen OneWeb-Erweiterung, IRIS²-Deal und harter Konkurrenz

    Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob Eutelsat mit OneWeb und seiner Rolle im IRIS²-Konsortium einen nachhaltigen Vorsprung im erdnahen Orbit (LEO) aufbaut – oder ob der Konzern trotz der jüngsten Verträge gegen etablierte Player nur schwer ankommen wird. Die Community arbeitet sich dabei an den zahlreichen Meldungen der Woche ab: von neuen OneWeb-Satelliten über Startverträge mit Arianespace und Lebensdauerverlängerung im GEO-Orbit bis hin zu Kooperationen im Bodensegment und bei mitgeführten Nutzlasten.

    Auf der positiven Seite wird vor allem die Ausweitung der OneWeb-Konstellation hervorgehoben. Die bestätigte Beschaffung von 229 zusätzlichen OneWeb-Satelliten von Airbus, ergänzt um bereits beauftragte 440 Einheiten, gilt als deutliches Signal, dass Eutelsat seine globale LEO-Infrastruktur bis in die 2030er-Jahre hinein sichern will. Nach Unternehmensangaben soll die Investition von rund 1 Milliarde Euro im bestehenden Finanzrahmen bleiben und die Dienstekontinuität bis etwa 2034 gewährleisten. Mehrfach betonen Anleger, dass Eutelsat damit als einziger europäischer Betreiber eines voll funktionsfähigen globalen LEO-Netzwerks seine Ausgangsposition gegenüber Starlink und anderen Konstellationen festigt.

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    Als weiterer Pluspunkt wird der Schulterschluss mit Airbus und Thales Alenia Space im Rahmen von IRIS² gesehen. Die Forenbeiträge interpretieren die nun angestoßenen Arbeiten an der ersten LEO-Satellitenschicht und die gesicherte erste Tranche von 500 Millionen Euro für Thales Alenia-Nutzlasten als Baustein eines längerfristigen Auftragsvolumens in Milliardenhöhe. In der Community herrscht die Erwartung, dass Eutelsat durch die Verantwortung für das LEO-Segment des EU-Programms strukturell in europäische Sicherheits- und Regierungsnetze eingebunden wird – mit Perspektive auf wiederkehrende Einnahmen und technologischen Aufstieg.

    Ergänzend werden mehrere neue Kooperationen als Wachstumstreiber interpretiert. Die Partnerschaft mit Skynopy zum Aufbau von „Global AKAR“, eines softwaredefinierten globalen Bodennetzes, nährt die Hoffnung auf zusätzliche Erlösquellen im Ground-Segment-as-a-Service. Gleichzeitig warnen einige Nutzer jedoch, dass dieser Markt schon heute von Anbietern wie KSAT, Amazon AWS Ground Station oder Leaf Space dominiert werde und Eutelsat hier eher als Späteinsteiger agiere. Entsprechend wird die Bedeutung von Global AKAR zwar grundsätzlich anerkannt, die Durchsetzungskraft gegen die Konkurrenz aber kritisch hinterfragt.

    Viel Zustimmung findet die Kooperation mit OroraTech: Die geplante Mitnahme von bis zu 96 Wärmebild-Nutzlasten auf zukünftigen OneWeb-Satelliten gilt in der Community als Blaupause für ein neues Geschäftsmodell rund um „hosted payloads“. Diskutiert wird, dass Eutelsat so über reine Konnektivität hinaustritt und seine Infrastruktur für Anwendungen wie Waldbrandfrüherkennung, Umweltmonitoring oder Grenzüberwachung monetarisieren könnte. Ein Teil der Anleger spekuliert, dass der Kapitalmarkt diese potenziellen Zusatzströme in aktuellen Bewertungsmodellen noch gar nicht vollständig abbildet.

    Technologisch wird zudem die Vereinbarung mit Infinite Orbits zur Lebensdauerverlängerung eines GEO-Satelliten als besonders spannend gesehen. In den Beiträgen wird wiederholt darauf hingewiesen, dass zusätzliche fünf Betriebsjahre auf weitgehend abgeschriebenen GEO-Plattformen bei moderaten Kosten hohe Margen versprechen könnten. Einige Community-Mitglieder denken diesen Ansatz noch weiter und spekulieren über künftige Upgrades alter GEO-Satelliten durch angekoppelte Module – eine Vision, die klar als langfristige Erwartung und nicht als gesicherte Perspektive einzuordnen ist.

    Bewertungssorgen trotz strategischer Fortschritte

    Trotz der Fülle an positiven Projektnachrichten bleibt der Blick auf die Aktie im Forum zwiespältig. Kritische Stimmen verweisen darauf, dass sich langfristig investierte Aktionäre über Jahre hinweg deutlich im Kurs getäuscht hätten und viele Engagements nach wie vor tief im Minus lägen. Die aktuelle Notierung knapp unterhalb der Marke von 2 Euro und ein negatives KGV des Vorjahres von -1,96 nähren Zweifel, ob der Markt den tiefgreifenden Umbau des Geschäftsmodells bereits honoriert.

    Mehrere Teilnehmer sehen zwar eine allmähliche operative Stabilisierung, betonen aber, dass die Vielzahl an Projekten – von OneWeb-Erneuerung über IRIS² bis hin zu Ground-Segment und hosted payloads – zunächst finanziert werden muss und sich die Ertragseffekte erst im kommenden Jahrzehnt voll entfalten dürften. Kurzfristige Kurssprünge werden daher eher als Spekulation gewertet; dominierend ist die Einschätzung, dass die Aktie vorerst zwischen 1,65 und 1,85 Euro einen Boden ausbildet, ohne dass dies durch harte Daten abgesichert wäre.

    Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch den internationalen Wettbewerb. Diskutiert wird etwa, dass Großbritannien im militärischen Bereich verstärkt auf SpaceX setzt, während T-Mobile-Manager öffentlich die technische Konkurrenzfähigkeit von Starlinks Mobilfunkplänen in Frage stellen. Die Community leitet daraus ab, dass Konnektivitätsmärkte stark fragmentiert bleiben könnten und Eutelsat seine Nischen – etwa in staatlich regulierten europäischen Programmen – klar definieren muss, um sich gegen private US-Plattformen zu behaupten.

    Ausblick: Test der Widerstände und News-Nachbeben

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick vor allem auf die technische Kurslage und das mögliche Nachbeben der jüngsten Nachrichtenflut. Chartorientiert betrachtet stellt das Wochenhoch bei 1,9950 Euro einen ersten relevanten Widerstand dar, dessen Überwinden die Aktie aus ihrer engen Spanne befreien könnte. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 1,7885 Euro als kurzfristige Unterstützung. Im Forum wird spekuliert, dass eine Bestätigung dieser Spanne den wahrgenommenen Boden im Bereich um 1,70 bis 1,80 Euro festigen könnte.

    Fundamental stehen in den nächsten Tagen keine bereits terminierten Großereignisse an, gleichwohl bleiben Zusatzmeldungen vom internationalen Weltraumgipfel möglich. Besonders aufmerksam verfolgt die Community, ob sich weitere IRIS²-Auftragsdetails, zusätzliche Startverträge oder neue Partnerschaften im Bereich Bodensegment und mitgeführter Nutzlasten konkretisieren. Entscheidend für die Kursentwicklung dürfte sein, ob institutionelle Anleger die strategischen Fortschritte von Eutelsat zunehmend als Grundlage für verlässliches, skalierbares Wachstum im LEO-Markt einstufen – oder vorerst an der Seitenlinie bleiben und die Aktie in der aktuellen Handelsspanne gefangen bleibt.

    Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +1,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,995000€ / 1,788500€
    KGV (Vorjahr) -1,96
    Marktkapitalisierung 2,19 Mrd.EUR

    Stand: 13.09.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,995000€ und das Wochentief bei 1,788500€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Eutelsat Communications

    -0,29 %
    +1,45 %
    -9,33 %
    -33,42 %
    -35,99 %
    -67,67 %
    -80,86 %
    -89,51 %
    -84,22 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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