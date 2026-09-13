Top-Artikel der Kalenderwoche 37/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Mit 8.134 Tonnen verfügen die USA über den größten Goldschatz der Welt. Gleichzeitig belaufen sich die US-Staatsschulden auf mehr als 40 Billionen US-Dollar. Kann die US-Goldreserve Amerika aus der Schuldenfalle helfen?

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Volkswagen einigt sich einstimmig auf Zukunftsplan 2030: 50.000 Stellen fallen weg, vier Werke stehen auf der Kippe. Analysten von BofA sehen darin ein starkes Signal und bestätigen ihre Kaufempfehlung.

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Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Für Rheinmetall sieht das Analysehaus Mwb Research darin vorerst kein Risiko, warnt aber vor langfristigen Folgen für den Verteidigungshaushalt.

Novo Nordisk erzielt mit Semaglutid einen starken Studienerfolg bei Kindern. Eine Zahl aus der Phase-III-Studie lässt besonders aufhorchen.

Rüstungsaktien stehen einmal mehr auf der Abschussliste von Anlegerinnen und Anleger. Vor allem Rheinmetall gibt jetzt ein technisch schwaches Bild ab.

Ein KGV unter 8 und eine Dividendenrendite von mehr als 6 % sind eigentlich gute Argumente, um Anleger anzulocken. Zudem hat die Aktie Donnerstag ein neues Allzeithoch generiert. Trotzdem rät Goldman Sachs zum Verkauf.

China setzt seine Goldkäufe fort, und auch die Zentralbanken anderer Schwellenländer stocken ihre Goldreserven auf.

Anthropic zieht sich nach eingehender Prüfung aus der Milliardenübernahme von Decart AI zurück. Eine Zusammenarbeit bleibt dennoch möglich.

IonQ meldet einen Millionenauftrag, hebt den Ausblick an und liefert einen Blick auf die nächste Generation seiner Quantencomputer.