Top-Artikel der Kalenderwoche 37/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
42,22 Dollar pro Unze: Plant Amerika den großen Gold-Schachzug?
Mit 8.134 Tonnen verfügen die USA über den größten Goldschatz der Welt. Gleichzeitig belaufen sich die US-Staatsschulden auf mehr als 40 Billionen US-Dollar. Kann die US-Goldreserve Amerika aus der Schuldenfalle helfen?
Unterschätzt und spottbillig: Darum glauben Experten wieder an die VW-Aktie
Volkswagen einigt sich einstimmig auf Zukunftsplan 2030: 50.000 Stellen fallen weg, vier Werke stehen auf der Kippe. Analysten von BofA sehen darin ein starkes Signal und bestätigen ihre Kaufempfehlung.
Was der AfD-Sieg für Deutschlands größten Rüstungskonzern bedeutet
Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Für Rheinmetall sieht das Analysehaus Mwb Research darin vorerst kein Risiko, warnt aber vor langfristigen Folgen für den Verteidigungshaushalt.
Neue Hoffnung für Wegovy? Novo Nordisk gelingt überraschender Erfolg
Novo Nordisk erzielt mit Semaglutid einen starken Studienerfolg bei Kindern. Eine Zahl aus der Phase-III-Studie lässt besonders aufhorchen.
Rheinmetall-Aktie: Das sieht schon wieder ziemlich übel aus!
Rüstungsaktien stehen einmal mehr auf der Abschussliste von Anlegerinnen und Anleger. Vor allem Rheinmetall gibt jetzt ein technisch schwaches Bild ab.
Dividendentrüffel auf Allzeithoch – Goldman Sachs rät trotzdem zum Verkauf
Ein KGV unter 8 und eine Dividendenrendite von mehr als 6 % sind eigentlich gute Argumente, um Anleger anzulocken. Zudem hat die Aktie Donnerstag ein neues Allzeithoch generiert. Trotzdem rät Goldman Sachs zum Verkauf.
China und andere Brics-Staaten kaufen massiv Gold nach
China setzt seine Goldkäufe fort, und auch die Zentralbanken anderer Schwellenländer stocken ihre Goldreserven auf.
Anthropic lässt Deal über 6 Milliarden US-Dollar platzen
Anthropic zieht sich nach eingehender Prüfung aus der Milliardenübernahme von Decart AI zurück. Eine Zusammenarbeit bleibt dennoch möglich.
IonQ zündet den Quanten-Turbo: Aktie legt kräftig zu
IonQ meldet einen Millionenauftrag, hebt den Ausblick an und liefert einen Blick auf die nächste Generation seiner Quantencomputer.