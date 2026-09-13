15,3 Prozent Minus: Bei VIB Vermoegen beginnt die Suche nach dem Boden

Im Zentrum der Community-Diskussion steht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen Branicks und VIB. Viele Beobachter sehen VIB dadurch faktisch als verlängerten Arm der Mutter. Mehrere Beiträge betonen, dass Branicks und VIB operativ, personell und strategisch so eng verflochten seien, dass eine getrennte Betrachtung kaum mehr möglich wirke.

Die Aktie der VIB Vermögen AG stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Diskussionsforen. Trotz einer positiven Meldung zur Vollvermietung des GreenBiz Park Erding rutschte der Kurs auf Wochensicht um 15,3 Prozent ab, zwischen einem Hoch von 5,52 Euro und einem Tief von 4,85 Euro bei eher dünnem Handel. Auslöser der lebhaften Debatte war weniger die operative Lage von VIB, sondern vor allem die wachsende Verunsicherung über die Zukunft des hoch verschuldeten Mutterkonzerns Branicks und die daraus resultierenden Folgen für die Minderheitsaktionäre von VIB.

Die kritische Fraktion befürchtet, dass dieser Vertrag Branicks in die Lage versetzt, die finanziellen Spielräume von VIB im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten insbesondere für die eigene Sanierung zu nutzen. Wiederkehrend ist die Sorge, VIB müsse werthaltige, gut laufende Objekte veräußern, um mit den Erlösen mittelbar die Restrukturierung der Mutter zu stützen, während im Gegenzug eher schwächere Immobilien aus dem Branicks-Universum zu „marktgerechten“, gutachterlich abgesicherten Preisen in den VIB-Bestand wandern könnten. Dies wird ausdrücklich als Spekulation und als Worst-Case-Szenario der Community dargestellt, nicht als belegte Tatsache.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion ist die Frage, wie stark VIB in einem Insolvenzfall von Branicks betroffen wäre. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass eine vollständige „Ausplünderung“ aus ihrer Sicht rechtlich nicht möglich sei, solange Minderheitsaktionäre beteiligt sind. Gleichzeitig herrscht verbreitete Skepsis, ob VIB im Fall einer Branicks-Pleite wirklich ungeschoren davonkäme, da das Konstrukt als wirtschaftliche Einheit wahrgenommen wird. Der geplante außerordentliche Aktionärstermin bei Branicks im Oktober wird deshalb als wichtiger Stimmungstest gesehen, auch wenn konkrete Beschlüsse im Forum nur vermutet werden.

Niedrige Bewertung und Garantiedividende als zentrales Pro-Argument

Dem steht ein klar artikulierter Chancenblick gegenüber. Wiederholt wird auf das sehr niedrige Kursniveau und das vergangenheitsbezogene Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,17 hingewiesen. Mehrere Beiträge argumentieren, der aktuelle Börsenwert von rund 165 Millionen Euro stehe in einem deutlichen Missverhältnis zur Substanz der Immobilien und den bilanziellen Werten, wobei die genannten hohen inneren Werte ausdrücklich als Schätzungen und Berechnungen einzelner Community-Mitglieder gekennzeichnet werden müssen.

Besonders hervorgehoben wird die aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag resultierende Ausgleichszahlung, die in den Diskussionen als eine Art Garantiedividende für die Minderheitsaktionäre verstanden wird. Aus Sicht der optimistischen Stimmen macht allein diese wiederkehrende Zahlung bei Kursen um fünf Euro eine aus ihrer Sicht attraktive laufende Rendite aus. Einige Kommentatoren leiten daraus eine aus ihrer Sicht „Untergrenze“ für den fairen Wert ab, indem sie die erwarteten Zahlungen über mehrere Jahre abzinsen. Diese Betrachtung bleibt jedoch eine modellhafte Einschätzung der Forencommunity.

Zudem wird darauf gesetzt, dass Immobilien und Grundstücke langfristig als robustere Sachwerte gelten könnten als nominale Forderungen, insbesondere in einem Umfeld hoher Staatsverschuldung und unsicherer Zinsentwicklung. In diesem Narrativ erscheint VIB – trotz aller Risiken der Konzernstruktur – als möglicher Profiteur einer künftigen Normalisierung von Inflation und Zinsen.

Unsicherheit dominiert – Kursmarken und Termine im Blick

Über allem steht die Unsicherheit rund um die finanzielle Stabilität von Branicks. Während Optimisten den aktuellen Kursrutsch als Übertreibung und „Worst Case im Kurs“ deuten, verweisen Skeptiker auf das anhaltend schwache Chartbild und die noch nicht erkennbare Bodenbildung. Der Vergleich mit früheren Krisenfällen im Immobiliensektor wird immer wieder bemüht, wobei die Übertragbarkeit dieser Beispiele auf VIB umstritten bleibt.

Für die kommende Woche rücken vor allem die charttechnischen Marken in den Fokus. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 5,52 Euro als erster relevanter Widerstand. Auf der Unterseite wird das jüngste Tief bei 4,85 Euro als kurzfristige Unterstützung beobachtet; ein Bruch könnte aus Sicht einiger Marktteilnehmer weiteren Verkaufsdruck auslösen. Strategisch bleibt zudem der weitere Nachrichtenfluss aus dem Branicks-Konzern entscheidend, insbesondere mit Blick auf die für Oktober angekündigte außerordentliche Hauptversammlung. Konkrete Beschlüsse sind im Forum bislang nur Gegenstand von Spekulationen, deren Bestätigung oder Widerlegung in den kommenden Wochen erheblichen Einfluss auf die Risikowahrnehmung der VIB-Aktie haben dürfte.

VIB Vermoegen Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -15,3 % Wochenhoch / Wochentief 5,52€ / 4,85€ KGV (Vorjahr) 4,17 Marktkapitalisierung 165,27 Mio.EUR

Stand: 13.09.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,52€ und das Wochentief bei 4,85€ die zunächst wichtigsten Marken.

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