Die Deutsche Rohstoff-Aktie gewinnt an Fahrt: Jetzt rückt Bewertung der Deutschen Rohstoff bei Ölpreisen um 100 US-Dollar in den Fokus

Im Mittelpunkt der Debatte steht die Übersetzung des deutlich gestiegenen Ölpreises in Gewinne und Cashflows. Ausgangspunkt sind unternehmensseitige Prognosen, die auf einem WTI-Preis von 75 US-Dollar als Basis und 85 US-Dollar im optimistischen Szenario beruhen. Mehrere Stimmen versuchen, ausgehend von diesen Annahmen zu berechnen, welchen zusätzlichen Effekt ein dauerhaftes Niveau um 100 US-Dollar haben könnte.

Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Trotz eines moderaten Kursanstiegs von 2,8 Prozent bei einer Spanne zwischen 86,60 und 91,00 Euro und erhöhtem Handelsvolumen kreiste die Diskussion nicht um die kurzfristige Performance, sondern um die Frage, ob der Markt die Gewinne des Öl- und Gasproduzenten bei den aktuell hohen Ölpreisen gravierend unterschätzt. Der zentrale Streitpunkt: die aus Sicht vieler Anleger auffallend niedrige Bewertung im Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen bei einem WTI-Preis um 100 US-Dollar.

Ein häufiger Diskussionsstrang dreht sich um die Marge pro Barrel. Community-Schätzungen sehen den Break-even der Förderung in den US-Kernregionen grob zwischen rund 37 und 50 US-Dollar je Barrel, je nach Fördergebiet. Aus dieser Spanne leiten einige Teilnehmer ab, dass ein Ölpreis von 100 US-Dollar die Gewinne im Vergleich zur 75-Dollar-Basis deutlich überproportional anschieben könnte, weil fixe Kosten und Hedges weitgehend abgegolten seien und jeder zusätzliche Dollar Preisaufschlag fast voll in das operative Ergebnis durchschlagen würde. Diese Berechnungen bleiben allerdings ausdrücklich Spekulation der Community, da konkrete aktualisierte Unternehmenskennzahlen dazu in dieser Woche nicht vorlagen.

Verstärkt wird dieser Optimismus durch die Erwartung, dass sich das hohe Preisniveau nicht nur um kurzfristige Ausschläge handelt. Mehrere Beiträge stellen den jüngsten Ölpreisanstieg in einen geopolitischen Kontext: wiederkehrende Angriffe auf Infrastruktur im Nahen Osten, eine eingeschränkte Passage durch die Straße von Hormus, längere Transportwege und eine robustere Nachfrage aus China nähren die Einschätzung, dass das globale Angebot längerfristig angespannt bleiben könnte. Daraus leitet ein Teil der Community die Erwartung ab, dass die Deutsche Rohstoff AG über 2026 hinaus von überdurchschnittlichen Preisen profitieren dürfte.

„Cash-Maschine“ mit Rabatt? Argumente für eine Unterbewertung

Aus dieser Gemengelage entsteht in den Diskussionen das Bild eines stark positiven Chance-Risiko-Profils. Als harte Fakten werden das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,82 auf Basis des Vorjahres sowie die Marktkapitalisierung von rund 450 Millionen Euro herangezogen. In mehreren Rechnungen der Nutzer wird spekuliert, das Unternehmen könnte auf Basis der erhöhten Szenarien ein EBITDA im Bereich von etwa 400 bis 420 Millionen Euro für 2026 erreichen, wobei nach Meinung der Community bei einem stabilen WTI-Preis deutlich über 75 US-Dollar zusätzliches Potenzial bestünde. Diese Größenordnungen sind allerdings Schätzungen der Anleger, keine bestätigten Zahlen der Gesellschaft.

Aus diesen Annäherungen ergibt sich im Forum das Bild eines im Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen sehr niedrigen Enterprise Value. Unter Einbeziehung der Beteiligung an Almonty, deren Wert im Forum auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt wird, kommt ein Teil der Anleger zu dem Schluss, dass die Aktie selbst bei vorsichtigen Bewertungsmultiplikatoren deutlich höher stehen müsste. Verlässliche, neue offizielle Angaben zu Almonty oder zur Nettofinanzposition gab es in der betrachteten Woche jedoch nicht, sodass diese Überlegungen klar im Bereich der Community-Einschätzungen bleiben.

Die Kombination aus niedrigem KGV, spekulativ hohem EBITDA-Potenzial und dem als günstig wahrgenommenen Verhältnis von Unternehmenswert zu Produktion führt bei vielen Kommentatoren zu der Erwartung, dass Kursniveaus um oder deutlich über 100 Euro mittelfristig erreichbar sein könnten. Einzelne Anleger rechnen zudem mit möglichen positiven Impulsen durch künftige Maßnahmen wie Prognoseanhebungen oder Kapitalrückführungen, auch hierzu gibt es aber in dieser Woche keine bestätigten Unternehmensmeldungen.

Warum der Kurs dennoch deckelt bleibt – Makro-Sorgen und Sektorfrust

Auf der anderen Seite steht die kritische Frage, warum sich diese optimistische Sicht bisher kaum im Kurs widerspiegelt. Mehrere Beiträge verweisen darauf, dass nicht nur die Deutsche Rohstoff AG, sondern der gesamte Öl- und Gassektor trotz der Preisrallye vergleichsweise träge notiert. Größere Titel wie internationale Ölkonzerne dienen der Community als Referenz: Auch dort blieben die Kursreaktionen zuletzt hinter den Gewinnschätzungen zurück.

Als zentrale Erklärung wird eine makroökonomische Bremse diskutiert. Hohe Ölpreise steigern die Kosten für Unternehmen und Verbraucher, nähren Inflationssorgen und damit das Risiko höherer Zinsen. In diesem Umfeld wachse an den Märkten die Sorge vor einem Konjunkturknick, der die Nachfrage nach Energie mittelfristig wieder dämpfen könnte. Diese Bedenken wirken in den Augen vieler Anleger wie ein Deckel auf den gesamten Sektor, unabhängig von der individuellen Qualität oder den Kostenstrukturen einzelner Produzenten.

Zusätzlich taucht die Befürchtung auf, dass sehr starke Quartalszahlen zu einem typischen „sell on good news“-Muster führen könnten: Die derzeit hohen Gewinne würden von Marktteilnehmern als zyklischer Höhepunkt interpretiert, was gerade bei kleineren und volatilen Titeln Korrekturen nach positiven Meldungen begünstigen könnte. Die intensive Hedging-Politik der Branche und mögliche Debatten über Sondersteuern auf Übergewinne werden ebenfalls als Unsicherheitsfaktoren genannt, wenngleich die Community diese Risiken für die Deutsche Rohstoff AG eher als begrenzt einschätzt.

Für die kommende Woche rücken vor allem charttechnische Marken und potenzielle Nachrichten in den Fokus. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 91,00 Euro als unmittelbarer Widerstand, während das Wochentief bei 86,60 Euro als erste Unterstützung gesehen wird. Im Hintergrund bleibt der Ölpreis der maßgebliche Taktgeber: Bestätigt sich das hohe Preisniveau oder steigt es weiter, erwartet die Community mittelfristig Druck auf eine Neubewertung, insbesondere im Vorfeld der nächsten Unternehmensprognosen und Quartalsberichte. Kurzfristig könnte die Entwicklung des Gesamtmarktes und die Reaktion auf weitere geopolitische Nachrichten aber entscheidend dafür sein, ob die Aktie den Sprung in Richtung der aus den Forenbeiträgen herausgelesenen „magischen“ 100-Euro-Marke wagt oder zunächst in der aktuellen Spanne verharrt.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +2,8 % Wochenhoch / Wochentief 91,00€ / 86,60€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 449,99 Mio.EUR

Stand: 13.09.2026, 19:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 91,00€ und das Wochentief bei 86,60€ die zunächst wichtigsten Marken.