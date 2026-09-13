Großauftrag von ANDRITZ – direkter Read-through für ASTA Energy Solutions?

ANDRITZ modernisiert gemeinsam mit VUJE das Wasserkraftwerk Gabčíkovo – mit 720 MW das größte Wasserkraftwerk der Slowakei und verantwortlich für rund 10 % der nationalen Stromerzeugung.

Der Auftrag:

▪️ umfasst alle acht Turbinen-Generator-Einheiten

▪️ hat einen Wert im mittleren dreistelligen Mio.-€-Bereich

▪️ beinhaltet wesentliche Turbinen- und Generatorkomponenten

▪️ schließt Transformatoren und elektrische Nebenanlagen ein

▪️ verlängert die Lebensdauer um mindestens 30 Jahre

▪️ wird im Q3 2026 im Auftragseingang von ANDRITZ erfasst

Warum ist das für ASTA relevant?

ASTA und ANDRITZ haben im Juli einen Langzeitvertrag bis Ende 2031 über systemkritische Kupfer-Roebelstäbe für Hydro- und Turbogeneratoren geschlossen.

Roebelstäbe werden in den Statorwicklungen großer Generatoren eingesetzt. Eine umfassende Erneuerung von acht Wasserkraftaggregaten ist daher genau die Art von Projekt, die potenziell Nachfrage nach ASTAs Generatorleitern erzeugt.

Ob ASTA das konkrete Projekt beliefert und in welchem Umfang die Generatorwicklungen erneuert werden, wurde nicht veröffentlicht. Die Kombination aus bestehendem Liefervertrag, passender Anwendung und langfristigem Großprojekt macht den wirtschaftlichen Durchgriff aber vergleichsweise plausibel.

Für ASTA ist das ein weiteres konkretes Signal, dass der weltweit wachsende Modernisierungsbedarf alter Kraftwerksanlagen zunehmend in Aufträge bei den eigenen Kunden übergeht.

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*Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

**Die ASTA Energy Solutions Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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