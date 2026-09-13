Droht jetzt doch eine Energiekrise wegen Trump?

Die Situation im Irankrieg spitzt sich immer mehr zu, aber auch in der Ukraine. Der Iran greift jetzt weiterhin die US-Stützpunkte an. Die Straße von Hormus bleibt unter der Kontrolle des Irans. Hinzukommen aber nun auch die Huthi- Rebellen aus Jemen, die erfolgreich Ölanlagen in Saudi-Arabien angreifen. Zudem eskaliert der Ukrainekrieg immer mehr, wo Deutschland jetzt nach den überzogenen Reaktionen nach dem Drohnenangriff in Leipzig von russischer Seite offiziell als Kriegoartei und Kriegsgegner bezeichnet wird. Beim BRICS-Gipfel in New Delhi war auch Putin anwesend. Die Zusammenarbeit der BRICS-Länder soll intensiviert werden. Über 70% der bilateralen Geschäfte werden schon ohne den US-Dollar abgewickelt. Beim BRICS Gipfel sind auch Vertreter aus dem Iran und Saudi-Arabien angereist. Alle rufen zur Mäßigung auf.

Der Ölpreis explodiert. Die Inflation steigt weiter an. Die Notenbanken versuchen mit steigenden Zinsen gegenzuhalten. Die EZB hat schon reagiert und die FED könnte am 16. September folgen. Die US-Anleihenrenditen steigen am langen Ende stark an, was sehr gefährlich ist und viel zu wenig Beachtung findet. Falls Japan auch die Zinsen erhöht, droht eine Auflösung der Carry Trades, wenn der Yen wieder stärker werden sollte, was auch gefährlich ist. Es steht ein heißer Herbst bevor. Kriege werden heutzutage durch neue Innovationen so wie Drohnen mit KI gewonnen. Die an der NASDAQ gelistete VisionWave Holdings Inc, die innovativen Lösungen für autonome Systeme auf Plattformen entwickelt, macht vom 23. bis 28. September eine Roadshow in Deutschland in den Städten München, Frankfurt/M, Köln Hamburg und Berlin. Interessenten können sich melden bei der ESI GmbH unter info@eaststocke.de).

Trotz der geo- und geldpolitischen Risiken bleiben die Börsen aus Osteuropa klare Outperformer, besonders die Börsen aus Warschau, Budapest, Bukarest und Almaty mit einem Plus von jeweils über 30%. Der CECE-Index mit Ungarn (+40% beim HTX-Index), Polen (+32% beim PTX-Index) und Tschechien im Boot erreichte ein Plus von 25% seit Jahresbeginn und der SETX-Index mit Aktien aus Südosteuropa sogar ein Plus von 27% während der DAX nach der Korrektur im September nur noch ein Plus von 4,2% und der S&P- Index ein Plus von 11,6% schaffte. Der SETX-Index mit Aktien aus Südosteuropa stieg auch bereits um fast 30%, wobei die Indices aus Bulgarien (BTX-Index) und Rumänien (ROTX-Index) jeweils über 30% anstiegen.