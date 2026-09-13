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    Visionwave auf Roadshow

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    Droht jetzt doch eine Energiekrise wegen Trump?

    Der Irankrieg eskaliert durch die Huthi-Rebellen, die Saudi-Arabien beschießen, was die Ölpreise steigen lässt. Dennoch boomen die Börse in Osteuropa.

    Die Situation im Irankrieg spitzt sich immer mehr zu, aber auch in der Ukraine. Der Iran greift jetzt weiterhin die US-Stützpunkte an. Die Straße von Hormus bleibt unter der Kontrolle des Irans. Hinzukommen aber nun auch die Huthi- Rebellen aus Jemen, die erfolgreich Ölanlagen in Saudi-Arabien angreifen. Zudem eskaliert der Ukrainekrieg immer mehr, wo Deutschland jetzt nach den überzogenen Reaktionen nach dem Drohnenangriff in Leipzig von russischer Seite offiziell als Kriegoartei und Kriegsgegner bezeichnet wird. Beim BRICS-Gipfel in New Delhi war auch Putin anwesend. Die Zusammenarbeit der BRICS-Länder soll intensiviert werden. Über 70% der bilateralen Geschäfte werden schon ohne den US-Dollar abgewickelt. Beim BRICS Gipfel sind auch Vertreter aus dem Iran und Saudi-Arabien angereist. Alle rufen zur Mäßigung auf.

     Der Ölpreis explodiert. Die Inflation steigt weiter an. Die Notenbanken versuchen mit steigenden Zinsen gegenzuhalten. Die EZB hat schon reagiert und die FED könnte am 16. September folgen. Die US-Anleihenrenditen steigen am langen Ende stark an, was sehr gefährlich ist und viel zu wenig Beachtung findet. Falls Japan auch die Zinsen erhöht, droht eine Auflösung der Carry Trades, wenn der Yen wieder stärker werden sollte, was auch gefährlich ist. Es steht ein heißer Herbst bevor. Kriege werden heutzutage durch neue Innovationen so wie Drohnen mit KI gewonnen. Die an der NASDAQ gelistete VisionWave Holdings Inc, die innovativen Lösungen für autonome Systeme auf Plattformen entwickelt, macht vom 23. bis 28. September eine Roadshow in Deutschland in den Städten München, Frankfurt/M, Köln Hamburg und Berlin. Interessenten können sich melden bei der ESI GmbH unter info@eaststocke.de).

    Trotz der geo- und geldpolitischen Risiken bleiben die Börsen aus Osteuropa klare Outperformer, besonders die Börsen aus Warschau, Budapest, Bukarest und Almaty mit einem Plus von jeweils über 30%. Der CECE-Index mit Ungarn (+40% beim HTX-Index), Polen (+32% beim PTX-Index) und Tschechien im Boot erreichte ein Plus von 25% seit Jahresbeginn und der SETX-Index mit Aktien aus Südosteuropa sogar ein Plus von 27% während der DAX nach der Korrektur im September nur noch ein Plus von 4,2% und der S&P- Index ein Plus von 11,6% schaffte.  Der SETX-Index mit Aktien aus Südosteuropa stieg auch bereits um fast 30%, wobei die Indices aus Bulgarien (BTX-Index) und Rumänien (ROTX-Index) jeweils über 30% anstiegen.

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    Andreas Männicke
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    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
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    Verfasst von Andreas Männicke
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    Visionwave auf Roadshow Droht jetzt doch eine Energiekrise wegen Trump? +++Huthi-Rebellen beschießen Saudi-Arabien+++Ölpreis explodiert+++Knappe Lagerbestände bei Benzin und Diesel+++Inflation steigt an+++Notenbanken reagieren+++ Deutschland provoziert Russland+++Lawrow spricht von Kriegserklärung+++Stehen wir vor einem 3. Weltkrieg?+++Cyberangriffe in Großbritannien und USD durch den Iran+++ Kommt bald ein Blackout?+++ ++ Japan kommt in Schwierigkeiten++AfD auf dem Vormarsch – und nun?+++black swans ante portas?+++Osteuropabörsen mit großen Chancen+++CECE-Index (Polen, Ungarn, Tschechien) +25%+++VisionWave auf Roadshow+++

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