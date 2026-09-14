Datamaran ernennt Marlies Gevaert zur kaufmännischen Leiterin

NEW YORK, LONDON und VALENCIA, Spanien, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- Datamaran, der Anbieter von KI-gestützter Risiko- und Governance-Software, gab heute die Ernennung von Marlies Gevaert zur kaufmännischen Leiterin bekannt. Von der Niederlassung des Unternehmens in Valencia aus wird Gevaert eines von zwei neu gebildeten Go-to-Market-Teams (GTM) leiten. Diese sind Teil einer umfassenderen Umstellung auf ein stärker kundenorientiertes, segmentbasiertes Betriebsmodell, das darauf abzielt, den Fokus des Unternehmens auf schnell wachsende Segmente zu schärfen.

Als kaufmännische Leiterin wird Gevaert eng mit den Kompetenzzentren in den Bereichen Kundenerfolg, Enablement und Geschäftsentwicklung zusammenarbeiten, um die derzeitige Dynamik in kommerzielle Erfolge umzusetzen.

Eine Karriere an der Schnittstelle von Regulierung und Umsatz

Gevaert bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung mit, in denen sie die Bereiche Nachhaltigkeit, Regulierung, Politik und Markteinführungsstrategien miteinander verbunden hat. Sie wechselt von Greenomy zu Datamaran, das seit 2025 zu Position Green gehört. Dort war sie über vier Jahre lang für den Ausbau der kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich, zuletzt als Geschäftsführerin für den Benelux-Markt.

Bevor sie bei Greenomy tätig wurde, war Gevaert fast sechs Jahre lang bei EDICOM beschäftigt, einem führenden SaaS-Anbieter für elektronische Rechnungsstellung und Umsatzsteuer-Compliance. Dort baute sie das erste Vertriebsteam des Unternehmens für die Benelux-Länder auf und baute es aus und leitete den beratungsorientierten Vertrieb für Fortune 500-Kunden, die sich mit globalen Compliance-Vorschriften auseinandersetzen mussten. Zu Beginn ihrer Karriere war sie im Bereich der Nachhaltigkeitspolitik und der Industrieregulierung tätig, unter anderem als EU-Politikberaterin und Politikkoordinatorin im Europäischen Parlament sowie als Politikberaterin für internationale Wirtschaft beim flämischen Außenministerium.

Einstieg bei Datamaran an einem Wendepunkt

„„Marlies hat ihre Karriere auf beiden Seiten des Tisches verbracht – sowohl in der EU-Politikgestaltung als auch in den kommerziellen Bereichen, die Regulierung in geschäftlichen Mehrwert umsetzen ", sagte Nick Geurds, Chief Revenue Officer bei Datamaran. „Genau diese Kombination ist es, was unsere Kunden derzeit brauchen: jemanden, der den Druck versteht, unter dem sie stehen, und der weiß, wie man ein Team aufbaut, um dieses Problem zu lösen. Da wir auf eine segmentorientierte Pod-Struktur umstellen, ist Marlies genau die Art von Führungskraft im kaufmännischen Bereich, die wir brauchen, um dieses Segment voranzutreiben."

„Ich habe meine berufliche Laufbahn damit verbracht, Unternehmen dabei zu helfen, ESG und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nicht als Belastung, sondern als Quelle echten geschäftlichen Mehrwerts zu betrachten, und der KI-gestützte Governance-Ansatz von Datamaran ist eine natürliche Erweiterung dieser Mission", sagte Gevaert. „Das regulatorische Umfeld, in dem unsere Kunden tätig sind, entwickelt sich ständig weiter, und Unternehmen brauchen Partner, die mit ihnen Schritt halten können. Ich freue mich darauf, das hier aufzubauen."

Kontakt: Helen Skeen, Director of Communications and Insights: helen.skeen@datamaran.com

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