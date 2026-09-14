ESMC feiert Richtfest für neue Dresdner Mikrochip-Fabrik
- Dresdner Chipfabrik feiert Abschluss des Rohbaus
- Zehn Milliarden Euro fließen in die neue Fabrik
- Ab 2027 entstehen dort 2.000 Arbeitsplätze
DRESDEN (dpa-AFX) - Beim Bau der neuen Mikrochipfabrik im Dresdner Norden geht es voran: Gut zwei Jahre nach Baubeginn feiert die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) am Montag (12.00 Uhr) mit einem Richtfest den Abschluss des Rohbaus. Zu den Gästen zählt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Die Fabrik ist ein Gemeinschaftswerk des taiwanischen Branchenriesen TSMC mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. TSMC soll 70 Prozent an dem Unternehmen halten, die anderen Partner je 10. Die Investitionssumme liegt bei zehn Milliarden Euro; das Bundeswirtschaftsministerium steuerte davon fünf Milliarden als Förderung bei. Es entstehen 2.000 Arbeitsplätze. Der Produktionsstart ist für 2027 geplant. Schwerpunkt sind Chips für die Autoindustrie.
Mit der Ansiedlung von TSMC und den Produktionserweiterungen bei Infineon und Globalfoundries in Dresden wächst das "Silicon Saxony" als laut Wirtschaftsministerium Europas größter Mikroelektronikstandort weiter. Das Netzwerk besteht aus rund 3.600 Unternehmen mit über 80.000 Mitarbeitern. Die Beschäftigtenzahl soll bis 2040 auf rund 100.000 wachsen./jbl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 57,65 auf Lang & Schwarz (13. September 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 75,28 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +11,02 %/+76,95 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Übernahme stärkt führende Position von Infineon im Bereich der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und bringt softwaredefinierte Stromversorgungsarchitekturen vom Netz bis zum Prozessorkern voran.
C2i Semiconductors liefert stark differenzierte Expertise im intelligenten, digitalen Energiemanagement, bei Mehrphasen-Controllern sowie im Bereich der systemumfassenden Stromversorgungsarchitekturen insbesondere für die vertikale Stromversorgung, die auch Substrate Integrated Voltage Regulators (SIVR) umfasst.
Die Transaktion stärkt Indien als Innovationsstandort von Infineon und baut die globale Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus:
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202608-129
Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Börsenkurse spiegeln nicht die Vergangenheit wider, sondern die Erwartungen an die Zukunft. Wenn eine Aktie fünf Jahre zwischen 20 und 40 Euro pendelt, bedeutet das nicht, dass 100 Euro unmöglich sind. Unternehmen verändern sich – durch neue Produkte, höhere Margen, Marktanteilsgewinne oder strukturelle Trends. Gerade bei Infineon haben Themen wie KI, Rechenzentren, Elektromobilität und Leistungshalbleiter das langfristige Gewinnpotenzial deutlich verändert. Wer Kurse über 70 Euro pauschal als „Geschenk“ bezeichnet, verwechselt oft historische Handelsspannen mit dem tatsächlichen Unternehmenswert und zukünftigen Ertragschancen.