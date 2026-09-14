ESMC feiert Richtfest für neue Dresdner Mikrochip-Fabrik

Mit der Ansiedlung von TSMC und den Produktionserweiterungen bei Infineon und Globalfoundries in Dresden wächst das "Silicon Saxony" als laut Wirtschaftsministerium Europas größter Mikroelektronikstandort weiter. Das Netzwerk besteht aus rund 3.600 Unternehmen mit über 80.000 Mitarbeitern. Die Beschäftigtenzahl soll bis 2040 auf rund 100.000 wachsen./jbl/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 57,65 auf Lang & Schwarz (13. September 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 75,28 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +11,02 %/+76,95 % bedeutet.