Trump kündigt Aufhebung von Zöllen auf irischen Whisky an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Ende der Zölle auf schottischen Whisky will US-Präsident Donald Trump nun auch die Einfuhrgebühren für das irische Pendant für nichtig erklären. Er kündigte eine Abschaffung der Importaufschläge für irischen Whisky nach einem Gespräch mit dem Taoiseach - dem irischen Regierungschef Micheál Martin - am Rande eines Golfturniers im irischen Doonbeg an. Die Spirituose wird derzeit wie viele andere EU-Importe in die Vereinigten Staaten mit 15 Prozent verzollt.

Im Mai hatte Trump bereits "zu Ehren" des britischen Königspaars schottischen Whisky von Zöllen ausgenommen. Zuvor waren diese mit zehn Prozent verzollt worden. "Der König und die Königin haben mich dazu gebracht, etwas zu tun, das niemand sonst geschafft hat, ohne mich überhaupt darum zu bitten!", schrieb Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla in den USA auf der Plattform Truth Social.